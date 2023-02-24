台工業製造業生產「連五黑」經濟部：2月也不妙

今年元月遇上史上最長春節假期、全球終端需求疲弱，以及半導體業陷入「去化庫存」泥沼，工業、製造業生產指數 再度吃黑。經濟部統計處23日公布2023年1月工業生產指數及製造生產指數，分別為109.02及110.34，年減20.5%、21.3%，均陷入「連五黑」。

經濟部統計處預估，2月製造業生產指數為105.87至109.87，年減11.2%至年減7.8%，將會是連續六個月負成長，但跌幅可望較1月收斂。

若排除春節因素，將1、2月綜合評估，預計製造業1至2月綜合年增率落在年減16.7%至年減15.1%，仍然呈現「雙位數」高速下滑，顯示在經濟大環境不利影響下，生產製造難有起色。

經濟部原預估，1月製造業指數約年減20.2%至年減17.4%；但最終出爐的數據比預估略差；對此，經濟部統計處副處長黃偉傑說明，台灣製造業對外受到全球經濟動能疲弱、廠商持續進行庫存調整；對內則有長達十天春節假期，壓縮到工作天數，影響到製造產能。

從主要業別看，電子零組件業中的積體電路業面臨庫存壓力，積體電路業的生產指數滑落到181.78，年減12.8%，結束「連38紅」。

他補充，積體電路業較其他產業慢進入去化庫存，何時結束庫存調整須綜合評估庫存何時落底，以及國際需求是否回升；此外，即使廠商庫存落底，但國外需求仍低迷，也難以挹注國內製造業表現。

而在其他科技產業方面，電子零組件業中的液晶面板及其組件業生產指數為61.82，為14年以來新低，年減55.9%。電腦電子產品及光學製品業年減12.2%，主因受終端產品需求下滑影響而減產，仰賴伺服器、網通設備接單續溫、廠商擴增國內產能撐住表現。

傳統產業方面，化學原材料業、基本金屬業分別年減26.7%及21.7%；機械設備業年減30.5%，主因廠商對未來經濟展望不佳而降低設備投資 意願；汽車 及其零件業年減23.7%，主因農曆春節工作量能減少。

據統計處調查，按產值計算之動向指數為49.8，顯示廠商預期2月生產指數將較1月減少。