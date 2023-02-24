蘋果拚健康應用 開發非侵入式血糖監測 台積助陣

蘋果健康應用大突破，業界看好，持續擴大Apple Watch相關功能，有助擴大銷量。（美聯社）

蘋果 攻健康應用大突破，傳出開發非侵入式血糖 監測的「E5」計畫已取得長足進展，進入證實可行的概念驗證階段，並委由台積電 生產驅動該應用的關鍵晶片，未來可透過該新發明測量使用者血糖狀況，預料將導入Apple Watch應用。

由於不少Apple Watch買家都是衝著其既有健康照護應用功能而購買，業界看好，蘋果持續擴大Apple Watch相關功能，有助擴大銷量，不僅台積電增添新訂單，也將推升鴻海、仁寶等協力廠出貨。

彭博資訊報導，蘋果「E5」計畫技術仰賴蘋果設計的矽光子晶片與感測器、及一套演算法，判定體內血糖水準，並委託台積電生產驅動這項功能的主要晶片。

台積電23日並未評論相關報導。業界人士指出，蘋果是台積電最大客戶，台積電本身專注製造，協助客戶們創新發展，涵蓋生醫等領域。

彭博資訊指出，「E5」計畫的目標是在無需刺穿皮膚取得血液的情況下監測血糖，不僅是糖尿病患者的福音，也有助鞏固蘋果在醫療保健領域的地位。蘋果的最終目標是讓Apple Watch納入血糖監測系統，成為全球糖尿病患者的必備裝置。

蘋果採用被稱為矽光子的晶片技術、與吸收光譜的測量程序，這套系統利用雷射光發射特定的光波到皮下某一區域，區域內有能被葡萄糖吸收的組織液，接著光束會反射回感測器，顯示葡萄糖濃度，再透過演算法判定血糖水準，並在人們罹患前期糖尿病時發出警告，讓人們改善生活方式，以免發展成第二型糖尿病。

這套血糖測試系統仰賴蘋果設計的矽光子晶片與感測器，委託台積電生產主要的晶片來驅動這項功能。知情人士說，蘋果探索設計團隊（XDG）的上百名工程師正投入這項計畫，已開發這套系統超過12年，耗費數百萬美元，過去十年已在數百人身上進行測試，並且比對自家技術的結果，以及從標準血液篩檢和刺穿皮膚微血管採檢的樣本結果。