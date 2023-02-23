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愛奇藝首次全年營運獲利 去年賺22億、會員數增至1.2億

記者葉文義／綜合報導
中國最大的影音串流平台愛奇藝，首次實現全年營運盈利。（取材自新華網）
中國最大的影音串流平台愛奇藝，首次實現全年營運盈利。（取材自新華網）

中國最大的影音串流平台愛奇藝22日發布去（2022）年未經審計的第四季和全年財報。資料顯示，愛奇藝去年全年總營收290億元（人民幣，下同，約42億美元），經調整後（指 non-GAAP )的營業利益為22億元，營業利潤率7％，首次實現全年營運獲利。

愛奇藝去年第四季營收76億元，其中第四季獲利9.79億元，較上季的5.24億元大幅增長。

截至2022年第四季，愛奇藝已連續四季營運獲利，營業利潤率連續五季增長，遠超年初制定的目標。

具體到各業務收入，愛奇藝第四季線上廣告業務營收16億元，季增25%。全年線上廣告營收53億元。

會員收入和廣告收入之外，愛奇藝在去年第四季內容發行營收6.35億元，全年內容發行營收總計25億元。第四季其他收入6.61億元，全年其他收入達35億元。

去年第四季愛奇藝會員服務營收47億元，年增15%。全年會員服務營收177億元，年增6%。

去年第四季愛奇藝日均訂閱會員數為1.12億，較上季度淨增 1,060萬，ARM（月度平均單會員收入）為14.17元。截至2022年12月31日，愛奇藝會員數增至1.2億。

愛奇藝首席財務官汪駿表示，愛奇藝在多方面都創下了歷史紀錄：運營利潤率連續五季增長，運營現金流連續三季為正。「在過去的12個月裡，我們完成了三輪融資以消除債務壓力。」

汪駿還指，憑藉更健康的資產負債表和正向的現金流入能力，未來幾年管理層將能更專注於推動公司高品質增長。

愛奇藝創始人、首席執行官龔宇在致股東信中表示，「我們已成功轉型為一家能產出正向現金流入的企業。在第四季公司的運營現金流連續三季為正。我們也密切關注技術進步帶來的行業機遇，如人工智慧生成內容（AIGC）和其他創新技術」。

營收 利潤 融資

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