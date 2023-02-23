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台灣人外幣存款 美元、日圓最受青睞

記者廖珮君／綜合報導

台灣人2022年瘋狂擁抱外幣存款，全年暴增1兆7584億元（台幣，下同，約576.7億美元），是金管會有該統計來、年增額最大，到底去年台灣人最愛抱那些外幣？答案是美元和日圓。

銀行主管說，2022年各銀行狂推美元高利定存大吸金外，日圓大幅走貶，也吸引赴日觀光旅遊、或有日本貿易需求客戶大幅結購，兩大外幣需求，均讓台灣人外幣存款一路水漲船高。

2023年初隨美元利率仍維持高檔、台幣又反轉走升，客戶可大撿便宜美元，增加持有美元意願，如第一銀行從去年11月推出ileo數位帳戶優利定存專案，到2023年1月底共承做1.3萬筆、增加2億美元的美元存款。

據金管會統計，2022年底國銀外幣存款餘額達13兆7961.1億元，全年增加1兆7584億元或14.6%，年增額是有該統計來最大，年增率則刷八年新高。

另一家銀行主管坦言，2022年全年台幣對美元貶值9.8%，當強勢美元換成以弱勢台幣計價的國銀外幣存款數字下，外幣存款將會有一部分的「虛胖」，也是去年外幣存款大增的關鍵主因。若剔除美元升值的匯率因素，去年全年外幣存款年成長僅個位數。

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