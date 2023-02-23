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京東砸百億補貼叫陣拼多多 預期掀價格大戰

記者葉文義／綜合報導
京東砸錢補貼，宣戰拼多多。（取材自央視）
京東砸錢補貼，宣戰拼多多。（取材自央視）

為迎接2023年的消費復甦，中國電商開始有大動作。據報導，京東計畫在3月初推出百億元（人民幣，下同，約14.5億美元）的補貼活動，正式向拼多多開戰。不過，消息曝光後，京東、拼多多股價雙雙重挫，反映市場擔心若其他電商也加入「價格大戰」，行業利潤會因而大受影響。

有知情人士透露，京東將於3月3日推出「百億補貼」頻道，同時會在平台上推出自營及非自營旗艦店，產品價格全部與拼多多平台商品比對。據科創板日報，京東商家中心21日已宣布「京東開放平台『買貴雙倍賠』服務規則」，規則將於28日生效。

該規則指出，買貴雙倍賠服務指消費者購買標有此服務標識的商品後，若訂單實付金額高於特定平台上同款商品價格，可在下單當天憑有效憑證申請與訂單實付金額雙倍差額補償。京東表示，特定平台是指拼多多、天貓。

京東推出新舉措迎戰拼多多的消息傳出後，資本市場不買單。21日京東港股收跌8.53%，京東美股當日亦暴跌11.03％，拼多多重挫9.54％。22日京東港股再跌3.01％，累計兩交易日重挫11.28％。

有分析指出，拼多多於2019年年中的「618」首次啟動百億補貼計畫，幫助其鞏固在中國中小城市（下沉市場）的地位。此次京東則是正面回擊，目標也是在下沉市場，一晃五年，京東也欲用拼多多的方式打敗拼多多。

另一方面，下沉市場明顯已經成為中國中央新一輪「擴大內需」的出口。去年以來，相關部門發布了「擴內需」相關戰略，裡面就提到了家電下鄉、綠色產品下鄉等關鍵字，這也意味著下沉市場將比一二線城市更容易爆發新一輪的消費需求。

新京報引述中央財經大學中國互聯網經濟研究院副院長歐陽日輝觀點指出，以低價的方式發展電子商務，是平台打擊競爭對手的短期策略，電子商務發展到最後，應該回歸本質，透過買賣實現可持續發展，短期的大量補貼是不可持續的。

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