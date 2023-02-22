中國2022年法拍屋 突破60萬戶創新高

受防疫政策衝擊經濟成長影響，據統計，2022年中國法拍屋掛拍數量大幅攀升到60.6萬戶，較2021年的44.7萬戶激增35.7%，創歷史新高。法拍規模因此上升到1.4兆元（人民幣，下同，約2000億美元）。

中央社報導，以省級行政區計算，四川省以6.6萬戶高居2022年中國法拍屋掛拍之冠。其次依序是廣東、河南、江蘇省，掛拍戶數均超過4萬戶。若以成長率而論，2022年四川省、重慶市掛拍量均較2021年大增逾80%。

以類型計算，上述法拍屋中，住宅的掛拍戶數最多，達31.7萬戶，較2021年大增34.6%，比重達52.3%；其次是商用，掛拍戶數20.1萬套，比重33.1%。

第一財經報導，發表上述數據的中國指數 研究院分析，2022年中國經濟下行壓力較大，涉及債務糾紛的不動產數量出現上升趨勢。預料破產 案件企業數較多的省區，法拍屋拍賣戶數後續可能還會有一定比率的成長。

但相較於掛拍數量，2022年中國法拍屋的實際成交數量不增反減，僅成交11.8萬戶，較2021年下降14.9%。成交率只有19.4%，遠低於2021年的30.9%。原因除了購買法拍屋的規定限制外，中國房市陷入不景氣也是主要原因。

同一數據指出，2022年中國法拍屋中，住宅、商用、工業用的折價率分別為84.8%、71.9%，84.6%，都下降了五個百分點左右。也就是說，2022年這三大類法拍屋都賣出了更低的價錢。

若以城市來看，法拍屋市場主要集中在二線城市。2022年掛拍戶數前20名的城市中，二線城市數量就占12個。其中重慶約3.2萬戶居家，其次依序是成都、佛山、杭州、北京 、長沙、蘇州。

中國指數研究院分析，法拍屋主要源自債務糾紛，掛拍量較高的城市多位於近年破產企業數量較多的中西部、長三角、珠三角區域。