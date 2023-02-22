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台灣美元保單年衰退38% 去年僅賣131.6億美元

記者廖珮君、齊瑞甄／綜合報導
據台灣金管會統計，2022年全年美元保單（含傳統型和投資型）僅賣了131.6億美元、年衰退38%。（路透）
據台灣金管會統計，2022年全年美元保單（含傳統型和投資型）僅賣了131.6億美元、年衰退38%。（路透）

台灣美元保單買氣急凍。據金管會統計，2022年全年美元保單（含傳統型和投資型）僅賣了131.6億美元、年衰退38%，是2008年開放外幣保單來最大衰退幅度，主因是2022年美元雙率雙升，市場資金從保單移往更高息的美元定存所致。

數據顯示，2022年台灣整體外幣保單新契約保費收入占比53.2%，較2021年57.3%下滑了4.1個百分點，顯示去年外幣保單買氣低迷的慘況。

壽險業者說，2023年1至2月各有農曆年假、228假期，工作天減少、加上美元定存息仍高，美元保單2023年初買氣仍不樂觀。

據統計顯示，12月受惠美元責準率調升，美元保單保費變便宜，卻僅略微提振買氣，12月單月美元投資型保單1.43億美元、美元傳統保單賣了5.26億美元，合計6.69億美元，連兩月回升，但年衰退仍達66%，甚至未回到同年9月水準。

累計2022年全年美元投資型保單賣了39.21億美元、年減61%衰退幅度再擴大，傳統型賣了92.36億美元、年減18%，合計銷售量131.57億美元、年衰退38%。銷售業績前三大，投資型是國壽、法巴和富邦；傳統型則是南山、新壽和台壽。

保險局副局長蔡火炎說，2022年美元投資型、傳統型保單衰退幅度擴大，主因美國升息、美元走強，降低民眾購買意願，讓買氣下滑。

壽險業者說，去年美元保單銷售慘淡，有兩大主因，一、市場預期美國將持續升息，美元定存息高掛5%，美元利變宣告利率不到4%，遠跟不上定存，讓資金續從美元保單、移往定存。

二、去年台幣對美元貶值9.8%，民眾手上拿弱勢台幣換強勢美元，變得不划算，降低民眾購買意願。

據數據顯示，去年美元投資型、與傳統型保單新契約保費收入，從3月開始就如溜滑梯般一路下滑，在10月時各下探到1.36億美元及4.19億美元的史上單月新低紀錄，11至12月略有回升，但欲振乏力。

金管會公布2022年外幣保單新契約保費收入概況。外幣保單分美元、澳幣和人民幣，又以美元保單占逾八成最大宗。美元保單銷量不佳、澳幣和人民幣也不見起色。澳幣保單2022年全年賣1.94億澳元、人民幣保單也只賣了2.52億人民幣，各年減25%及54%。

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