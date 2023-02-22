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螞蟻集團結盟NBA 支付寶平台可收看籃球賽與節目轉播

記者黃雅慧／綜合報導
阿里巴巴關聯企業螞蟻集團宣布與NBA達成合作。（取材自螞蟻集團）
阿里巴巴關聯企業螞蟻集團宣布與NBA達成合作。（取材自螞蟻集團）

阿里巴巴旗下螞蟻集團NBA中國21日宣布，雙方開啟全面戰略合作夥伴關係，螞蟻集團旗下支付寶將成為NBA數位生活戰略合作夥伴，未來將可以在支付寶平台收看NBA視頻內容與節目轉播。此外，雙方也將在數位藏品上合作。

綜合媒體報導，雙方合作範疇包括NBA視頻內容、節目轉播、聯合會員和小程序運營，並利用螞蟻集團隱私計算服務進行聯合市場營銷、數位藏品以及企業社會責任等方面。雙方將在支付寶客戶端推出NBA生活號內容，其中NBA頻道已於15日正式上線。

另外，NBA與螞蟻集團旗下鯨探達成合作。從去年開始，NBA就通過螞蟻的科技服務在中國首發新春主題數位藏品，後續也將有更多數位藏品準備推出。

此前，螞蟻集團自2021年以來陸續調整支付寶與花唄、借唄等其他金融產品內容以符合官方要求。今年1月中國銀保監會主席郭樹清及人行相關負責人表態，螞蟻集團整改已基本完成，有望加速上市路程。

另一方面，螞蟻集團持續與各領域結合在數位創新上努力，近期除開發碳管理平台外，也涉入體育賽事數位化，顯示螞蟻集團已開始活躍布局各個產業。

螞蟻集團首席技術官、支付寶（中國）網絡技術有限公司董事長倪行軍表示，NBA作為超級體育IP，其優質內容與其創作者入駐支付寶，是支付寶作為互聯網開放平台擁抱內容生態的重要一步。

倪行軍說，未來將通過整個螞蟻集團的科技與平台能力，在服務行業數位化創新模式、雙邊會員聯合運營、數實交互創新等領域與NBA緊密合作、共同探索，為中國NBA球迷打造年輕化的數位互動平台，感受數位時代全新的體育互動玩法與服務。

事實上，這並非支付寶首次與NBA接觸，早在2021年6月，支付寶平台就已經上線NBA官方小程序。值得注意的是，螞蟻集團董事之一的蔡崇信在2019年以23.5億美元收購NBA布魯克林籃網，此後球隊與大陸市場聯繫愈發緊密。截至今年，NBA球隊在大陸農曆新年舉辦春節賽的傳統已有11年。而籃網內部在去年還組建一支專門負責中國市場商務戰略的團隊，以拓展中國市場。

NBA 螞蟻集團 支付寶

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