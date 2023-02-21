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台灣外銷訂單恐連6黑 2月衰退幅度最高1成

記者黃有容／台北報導

台灣經濟部統計處20日表示，1月外銷訂單475.1億美元，和去年同期相比衰退19.3%，連續5個月負成長。不過，中國大陸解封，帶動資通信產品訂單翻紅，優於原先減幅3成的預期。統計處官員預估，2月仍將衰退、來到「連6黑」，衰退幅度最高一成。

統計處指出，1月外銷訂單減幅近兩成，是由於新興科技應用拓展儘管持續，但全球經濟受通膨及升息影響，終端需求仍顯低迷，客戶持續進行庫存調整，國際原物料價格低於去年同月，加上春節因素影響。不過，相較之下減幅仍優於預期，統計處處長黃于玲說，除了資通信產品，其他品項都還是呈現月減、年減，而資通信翻紅，是由於大陸疫情封控解除，供應鏈產能恢復，帶動手機訂單成長。

經濟部統計，1月資訊通信產品部分外銷訂單172.3億美元，較去年同期成長9.8%，中止連續三個月負成長，其中又以來自歐洲的訂單增加29.2億美元較多；以接單地區來看，歐洲也是唯一出現正成長的地區。黃于玲說，歐洲訂單正成長，也是受到手機訂單影響，不過，國際業者會受到稅制和物流等因素影響下訂單的布局，不一定代表歐洲經濟較好。

黃于玲表示，統計處也進行大陸解封對訂單影響統計，結果發現，1月大部分廠商表示未受影響，主因受限大環境，全球經濟還是走弱，抵銷大陸帶來的增幅；認為大陸解封有助訂單增加的廠商則有7.6%，主因為解封後經濟活動、供應鏈復甦，認為減少訂單的有5%，廠商表示客戶反而轉向大陸下單、大陸低價搶單，也有廠商因為員工確診過多而停工、影響接單。

至於2月，認為訂單會因此增加有9.6%、會因此減少的有4.3%。相對而言較看好封控解除的影響，主因為中國大陸經濟恢復，消費復甦，同時帶動出口增加，客戶也恢復產能，願意下單。

統計處指出，展望未來，通膨、升息壓力仍在，加上俄烏戰爭未停，以及美中科技戰持續，全球經濟下行風險仍高，恐影響外銷接單表現，後續發展須密切關注。黃于玲說，因為今年1、2月皆有春節因素，因此還是要等2月資料出爐後，兩個月一起看，會比較確定需求變化情形。

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