中國電信傳推產業版ChatGPT 中國三大電信股價同聲飆漲

看好產業版ChatGPT商機，中移動、中國聯通及中國電信等三大電信業者股價罕見出現集體飆漲，今年來累計漲幅都超過10%。（歐新社）

中移動、中國聯通及中國電信等三大電信業者股價罕見出現集體飆漲，其中，中國電信傳出即將推出產業版ChatGPT ，股價一舉攻上漲停板人民幣6元，漲幅10%。

中國A股20日呈現價量齊揚，上證指數大漲2%，三大電信業者因為AI人工智慧 題材成為大盤領頭羊，中移動收盤上漲6%，中聯通上漲7%，三大電信業者今年來累計漲幅都超過10%，尤其以中國電信今年來大漲43%居首。

市值高達人民幣5153億元（約751億美元）的中國電信股性相當「牛皮」，20日攻上漲停板讓投資人感到意外，市場傳出中國電信即將推出產業版ChatGPT，初步具備文章續寫、主題寫作、同義句生成、多輪對話和長文本摘要等能力，旨在打造面向電信領域的產業版生成式技術的端到端產品化能力。

中國電信有關人士表示，ChatGPT的底層技術包括人工智慧、大數據等，在這些領域，中國電信等通信業者在前期就已有相應的能力儲備和技術布局。

第一財經報導，業內人士目前普遍關心ChatGPT技術能否找到一個強而有力的變現應用場景。

中國電信相關人士分析，公司可能會更多借助現有的數據資源，結合AI的能力，針對企業客戶生產營運的場景提供類似ChatGPT的智慧化服務，也就是說ChatGPT的落地場景剛剛有一些雛形，但是這些落地的場景如何成為商業模式進行變現，還需要一定時間來探索。

中國電信雲網運營部（大數據和AI中心）副總經理何忠江此前表示，中國電信正依託天翼雲進行人工智慧4級算力的平台建設，即在全國六個大區建設核心的、大型的算力集群，承載全國大數據規模AI訓練和大規模雲端數據推理場景。

何忠江表示，「十四五」期內，中國電信會投入部署1萬多台GPU，2022年已經投入了超過2000台GPU的規模設備。

全國公共資源交易平台上公開的一份招投標資訊顯示，中國電信成都分公司在2022年5月就完成了AI推理平台建設項目投標檔的評審，顯示中國電信在AI領域布局相當快。