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捍衛聯繫匯率制度奏效 港幣升幅2個月最大

記者黃雅慧／綜合報導

港幣兌美元20日一度上漲0.3%至7.8230元，創下自去年12月初以來近兩個月最大漲幅。同時，香港隔夜拆息HIBOR在20日上午飆升184個基點，至3.07%，也創下2018年以來最大漲幅。分析認為，港幣上漲與香港金融管理局干預市場有關，而彭博報導認為這也意味港府捍衛聯繫匯率制度奏效。

彭博報導，香港金融管理局上周買進港幣190億元（約24.2億美元）以推高融資成本，為看跌港幣的押注降溫。而為了捍衛港幣，金管局在過去一年動用超過75%的銀行間流動性，衡量銀行間流動性的總結餘上周跌至近三年低點。

不過，儘管金管局干預，但港幣融資成本相對於美元仍低，這意味對沖基金可能很快會重拾套利交易，即以低價借入港幣並買入殖利率較高的美元。

為何金管局要入市干預？第一財經報導，業內人士分析，美國就業數據理想，導致美元匯率再次走強，因此港匯有可能持續一段時間偏弱，但也要看美國1月消費者物價（CPI）數據，及進一步升息的力度，一旦香港資金流出就會導致港幣同業拆息上升並且拉高資金成本，並將會對港股產生一定壓力。

博大控股非執行主席溫天納表示，金管局干預外匯市場是正常情況，而是否會導致金管局長期干預則需要繼續觀察利率走向。一般而言，干預在港幣弱勢的時候會比較明顯，資本市場也需要進一步整固。

香港 殖利率 匯率

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