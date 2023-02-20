中國互聯網茶話會 阿里、京東缺席受矚目

中國互聯網巨頭在北京 參加中國互聯網協會的新春茶話會，重點圍繞數實融合、科技創新、網絡安全、平台發展等方面進行交流。幾大網路巨頭負責人，如百度 李彥宏、滴滴程維、小米 雷軍與騰訊馬化騰都出席該會議。而外界關注的互聯網電商巨頭如阿里巴巴的馬雲、京東劉強東等皆缺席。

全球互聯網寒冬、中國官方提出要推動平台經濟背景下，這場互聯網高層聚集的茶話會討論什麼？據中國互聯網協會消息指出，該會探討互聯網行業發展中面臨的熱點、難點問題，提出企業發展所面臨的困惑、訴求和建議，「解放思想」，「暢所欲言」，真誠對話，共敘發展。

此外，會議強調要加快數位經濟發展、促進數位經濟和實體經濟深度融合，而這也是近期中國官方所提出的互聯網行業行動指南和根本守則。具體措施包括加強基礎設施建設，同時推動6G、人工智慧、量子計算等關鍵核心技。並加強安全規範保障，加強對外開放合作等。

值得注意的是，與會名單涵蓋中國當前重要網路企業。比如百度李彥宏、騰訊馬化騰、網易丁磊、滴滴程維、新華網申江嬰、小米雷軍、奇安信齊向東、搜狐張朝陽、亞信田溯寧、用友王文京等企業負責人。

但外界關注的反而是對中國網路企業有重要影響，但可能未能出席的網路巨頭。比如平台經濟的要角京東、阿里巴巴與美團的負責人未能出現在名單之列。

去年中國經濟工作會議指出要大力發展數位經濟，提升常態化監管水平，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。這項政策對於阿里、美團等平台至關重要。

據了解，中國互聯網發展座談會由中國互聯網協會組織召開，自2004年創辦以來，已經連續成功舉辦19次，座談會旨在發揮橋梁紐帶作用，為政府和企業搭建交流與溝通平台。