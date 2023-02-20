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鴻海自製低軌衛星「珍珠號」 今年升空

財經新聞組／綜合報導

鴻海集團集結旗下台揚、建漢、乙盛-KY等轉投資事業能量，完成首顆自製低軌衛星「珍珠號」，預計今年升空，是台灣民間企業首次製造出低軌衛星，已經有客戶找上門，不僅是台灣航太史上大突破，也為鴻海未來打造自駕車奠定雄厚基礎。

鴻海董座劉揚偉去年5底於股東常會首度揭露進軍低軌衛星的訊息，當時並預告「明年可能看到鴻海製造的衛星飛在天空上。」如今不到一年，鴻海就完成首顆自製低軌衛星並準備發射，凸顯集團執行力與研發能力超強。

鴻海19日證實，已完成第一顆自製低軌衛星，正規畫發射時間。首顆自製低軌衛星採用的零組件，皆為集團內子公司產出，可稱是「鴻海製造」。鴻海低軌衛星策略圍繞在「3+3」產業，以車聯網＋B5G為主軸，最後進階到自駕車等智慧城市相關應用。

鴻海集團旗下事業目前布局低軌衛星，以台揚、建漢、乙盛能量相對強大。其中，台揚為國內首家專業微波及衛星通訊公司，產品包括地面數位微波通訊產品、行動通訊基地站模組、寬頻無線傳輸及衛星通訊設備等，先前已傳出通吃Space X、OneWeb及 Kymeta等三大衛星廠訂單

建漢布局同步軌道衛星多年，也切入低軌衛星領域，並與台揚攜手，主力出貨產品為地面接收站設備，由建漢負責室內型產品，台揚專攻戶外型產品，陸續送樣當中。

乙盛是鴻海集團低軌衛星新秀，去年來自低軌衛星營收占比僅個位數百分比，今年有望拉高，助攻毛利率。

據悉，「珍珠號」要打造6U的實驗立方衛星，內含OBC衛星電腦，ADCS姿態控制系統，Ku、Ka波段陣列天線通訊酬載，相機模組，以及符合太空規格的零組件及衛星模組，通過審查後，預計今年升空，目標要累積飛行履歷。

不僅台揚、建漢、乙盛等，珍珠號也串聯鴻海研究院新世代通訊所及整體集團技術能量，並攜手中央大學、創未來科技等廠商合作，通吃天空與地面的設備及服務商機。

鴻海 自駕車 營收

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