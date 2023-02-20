中國新能源車銷量回升 地方變相補貼、車商降價助攻

受到新能源汽車降價及中國各地方政府變相補貼影響，帶動新能源汽車銷量回升。（中新社）

受到新能源汽車 降價及中國各地方政府變相補貼影響，帶動新能源汽車銷量回升，中汽協數據顯示，截至今年2月中，今年以來新能源汽車銷量44.5萬輛，年增9%，已逆轉今年1月衰退的局面。

據了解，中國中央政府去年底停止補貼新能源汽車後，包括上海、河南等各地方政府卻在今年初接連以汽車消費券等方式變相補貼，加上特斯拉 等業者大降價搶攻市場，帶動小鵬汽車等業者跟進降價，催出新能源汽車從2月開始銷量回升。

中汽協數據顯示，今年1月新能源汽車產銷分別達到42.5萬輛和40.8萬輛，分別較去年同期下降6.9%和6.3%，主要原因是去年底中央補貼結束，民眾趕在年底前搶購，提前釋放購車需求。截至今年2月中，今年新能源汽車銷量44.5萬輛，年增9%。

中汽協秘書長崔東樹表示，疫情後（意指全面解封）消費者購買新能源車剛需小幅下降，加上油價不太高，春節後燃油車市場下降的速度放緩，有望形成較好的開門紅增長，2月的市場應該明顯回暖，疫情後服務業面臨百廢待興的新局面，春節後車市有一波入門級消費者的購車潮。

前工信部長、全國政協經濟委員會副主任苗圩表示，去年底中央補貼新能源汽車的退出可能會導致一些汽車消費提前釋放，但影響可控，新能源汽車市場滲透率的增長趨勢，在一段時間內不會因此而改變，考慮到經濟穩增長、促消費有關情況，他建議再延續一段時間車輛購置稅減免政策並提前預告，以穩定市場和消費者預期，預估今年中國新能源汽車滲透率很有可能超過30%，達到900萬輛。

中國電動汽車百人會 論壇將於3月底登場，該論壇記者會日前在北京舉行，包括中國電動汽車百人會理事長陳清泰、苗圩、中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高、中國汽車動力電池創新產業聯盟理事長董揚等人出席，並剖析中國電動汽車及新能源汽車最新發展趨勢。