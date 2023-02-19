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英媒：中客報復性出國旅遊 加劇中國資本外逃

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英媒：中客報復性出國旅遊 加劇中國資本外逃

中央社／倫敦19日綜合外電報導
2月7日，一個中國遊客團參觀了泰國曼谷最受歡迎的旅遊景點之一玉佛寺。（歐新社）
2月7日，一個中國遊客團參觀了泰國曼谷最受歡迎的旅遊景點之一玉佛寺。（歐新社）

搭火車玩寮國、北上俄羅斯看極光、搭郵輪遊北極圈─中國重開邊境後旅遊業正夯，但「經濟學人」指出，數以十億計美元正以度假名義外流，中國出境觀光愈旺，資本外逃就愈嚴重。

現在中國人旅遊渴望強勁，攜程旅行網（Ctrip）一個月內詢問度變成之前的4倍，學生也在尋找海外就學機會。在澳門，一家博弈中心和兩家豪華飯店本月訂位全滿。

根據法國外貿銀行（Natixis），如果疫情前的模式確定回歸，今年中國旅遊支出將增加1600億美元。

英國新聞週刊「經濟學人」（The Economist）分析，在被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關了3年後，中國出現這種旅遊熱潮可以理解。但陽光、海洋、沙灘、求學等明顯動機底下，還有一個動機沒說出口：把錢偷偷帶出中國。

經濟學人指出，中國資本管制限制公民可以購買的外幣，跨境人員移動則可掩護金錢轉移行為。舉例來說，中國當局2017年就曾舉報天津某人如何取得39張銀行卡，並以海外就學名義提領超過240萬人民幣（約34.9萬美元）。

2017年，當時在美國聯邦準備理事會（Fed）服務的黃安娜（Anna Wong，音譯）發表一份報告，試圖估算透過這類管道流出中國的總金額。

她檢視20個熱門目的地的多種來源，包括其國際收支帳、旅客數量、中國旅客一般會花多少錢的調查，藉此比較中國國際收支帳上的出境支出，以及目的國報告的入境支出。

原則上這兩個數據應該要彼此吻合，然而自2014年起，兩者開始出現差距，2015年已來到1000億美元，相當於中國國內生產毛額（GDP）的1%。黃安娜發現，中國報告的旅遊支出，與經濟模型預測值也有很大落差。

自此之後，政策決策者加強控管中國資本、更加仔細審查交易。他們也修改過往數據，把旅遊支出數據減去一些非法金融交易。

然而可疑落差依然存在，中國本身的旅遊支出數據，還是超過目的國與全球資料來源的數據。

法國外貿銀行14日公布的報告則估計，2020年雖然旅遊人數驟降，兩者之間還是有大約680億美元的差距，相當於中國GDP的0.5%。

經濟學人指出，隨著中國重開國門，規避資本管制的機會將隨之增加。目前人民幣表現穩定，且今年經濟看似能強勁成長，但中國家家戶戶已在疫情期間累積大量存款，而傳統上中國財富的偏好標的─房地產市場，現在卻欲振乏力，因此許多中國人會想讓自己的資產配置多元化。

多數人透過旅遊來開拓視野，中國人也想透過旅遊來擴大自己的資產組合。

疫情 邊境 澳門

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