中Model Y賣爆了 特斯拉1周漲2次

據特斯拉 中國官網17日消息，中國生產的特斯拉Model Y雙電機全輪驅動車型漲價2000元（人民幣，下同，約291美元），這也是一周內中國國產特斯拉Model Y第二次漲價。據每日經濟新聞分析，主要是因為這款車型「賣爆了」，在年初降價之後訂單量就激增，成為特斯拉促銷主力軍。

17日再度漲價後，Model Y長續航版漲至31.19萬元，Model Y高性能版漲至36.19萬元。

而就在2月10日，據特斯拉中國官網公布訊息，Model Y後驅版漲價2000元至26.19萬元，預計交付時間目前為2至5周，而其餘車型價格尚未改變。

2月12日，特斯拉美國官網顯示，Model Y高性能版價格再度上調500美元至5.849萬美元，長續航版本價格無變化。據了解，本月初在美國本土已將Model Y長續航版上調了1500美元至5萬4990美元，高性能版上調1000美元至5萬7990美元。

此前今年1月6日，中國國產特斯拉全系列降價，其中Model Y起售價降至25.99萬元，各版本降價幅度在2.9萬到4.8萬元不等，價格創下史上新低。

據證券 時報，春節期間特斯拉線下體驗店相關工作人員表示，降價之後Model 3賣得很好，但賣得更好的是Model Y，因為它更適合家庭出行。