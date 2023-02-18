台實質薪資減幅 10年最大 海運業月薪20萬 躍增38%

台灣薪水跟不上物價上漲的速度，去年實質經常性薪資負成長0.15%，創十年最大減幅。（記者林伯東／攝影）

通膨吃掉加薪情形持續惡化，台灣行政院主計總處17日發布2022年12月暨全年受僱員工薪資調查統計結果。雖去年全年每月經常性薪資 4萬4417元（台幣，下同，約1461美元），年增2.8%，增幅不小，但考量消費者物價指數（CPI ）下，去年全年每月實質經常性薪資4萬1357元，年減0.15%，為近十年最大減幅。

主計總處資料還顯示，2021年全年實質經常性薪資年減0.04%，2022年減幅再擴大，連二年負成長，顯示薪資成長跟不上物價通膨速度，實質薪資持續倒退，衝擊民眾購買力。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，去年通膨率逼近3%，導致實質經常性薪資落入負成長，年減0.15%，不只是連續第二年負成長，也是2013年以來最大減幅。

陳惠欣坦言，去年全年實質經常性薪資負成長，除受物價高漲影響，也受到疫情 、俄烏戰爭等外在因素影響。

不過，陳惠欣表示，去年全年不僅每人每月經常性薪資出現23年來最大漲幅，實質總薪資也仍維持正成長，年增0.48%。

主計總處17日同步發布2022年各業薪資排名，由「金融及保險 業」拔得頭籌，該行業每人每月總薪資超過10萬元達10萬0378元；排名第二是「電力及燃氣供應業」，每人每月總薪資9萬5605元。

排名第三是「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」的7萬9147元；排名第四是「專業、科學及技術服務業」的6萬7710元；排名第五為「醫療保健及社會工作服務業」的6萬6456元。

如果再以細分行業別薪資方面，海洋水運業每人每月總薪資超過20萬元，平均達20萬4027元，年增率38.2%，無論是總薪資或成長率，皆遙遙領先其他所有業別。

至於最「薪」酸的是教育 業（不含小學以上各級公私立學校等），該行業每人每月總薪資3萬2236元；住宿及餐飲業每人每月總薪資3萬6113元，也屬後段班。

主計總處指出，2022年工業及服務業各業每人每月總薪資平均為5萬7718元，其中，工業5萬8938元，服務業5萬6840元，均較2021年增加。