從一櫃難求到空櫃堆積如山 中媒：未來幾年海運業不樂觀

圖為今年2月8日河北唐山港景象。（新華社）

新冠疫情 期間，全球海運業運能吃緊，甚至連空貨櫃都曾出現一櫃難求。但上海第一財經指出，現在情況已經轉變成「船等貨」，中國各大碼頭如今堆滿空箱。海運從供不應求到過剩的周期轉換，速度比市場預想得快，大量新船還將在今年集中投入。

中國財新網日前就曾報導，上海港一名碼頭操作人員說，「碼頭的空箱都堆滿了，現在很多都堆到（江蘇）太倉去了，這種景象很多年都沒見過了。」

報導稱，受全球貿易降溫影響，不只是上海，空箱堆積如山的現象正在廣州等中國全國各大港口上演，空箱堆積甚至蔓延到港外堆場及貨櫃製造廠。

第一財經引述市場人士看法指出，接下來海運業是不是會迎來一個漫長的低迷期不好說，但未來幾年，海運行業大概率不會很樂觀。

浙江一家貨運代理公司負責人李木表示，空箱堆積既有節後供應端尚待恢復的周期性原因，也有去年底疫情放開導致不少生產企業提前放假、原材料庫存減少，因而所有採購與生產計劃都往後順延的特殊因素。

另一名貨代業者則稱，一般在春節後的一個半月，貨櫃海運市場才會逐步恢復。但受到2022年下半年以來的多重不利因素影響，2023年至少要兩個月後才能看到市場恢復。

第一財經指出，空箱堆積的根本原因還在於，一方面全球貿易增速放緩導致需求收縮，另一方面此前運價暴漲期間大量新的貨櫃箱流入市場，供應倍增。

根據公開數據，2021年，在貨櫃海運市場高漲的行情下，全球生產了超過700萬標準箱，是常規年份的近三倍。疊加前述周期性和特殊因素，供大於求在這個春節變得尤為明顯。

上海航運交易所2月11日發布的中國出口集裝箱運輸市場周度報告，中國出口貨櫃運輸市場在春節長假後恢復情況並不理想，該周運輸需求恢復緩慢，多數遠洋航線 市場運價繼續下滑，綜合指數 延續下跌走勢。2月10日，上海航運交易所發布的上海出口集裝箱綜合運價指數為995.16點，較上期下跌1.2%。

報導指出，比貨櫃供大於求更嚴重的，是船舶運力過剩。專業航運信息諮詢平台信德海事網主編陳洋表示，「海運業的集裝箱肯定是過剩的，但集裝箱的資產分散，資產處置更容易，用途也更廣，所以即使過剩影響也不算大，但船舶造出來了就藏不住了，而且還需要養護。」

不僅是貨櫃指數跌至低點，一些重要航線上的運費也已經跌至疫情前水準，甚至更低。而且今年起，還會有大量新船開始交付，明後年還要多。陳洋說，「以前有多風光，接下來就可能會有多不堪」。