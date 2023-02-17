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通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

中國連5月 減持美國公債 規模達1732億美元 創12年來新低

記者林宸誼／綜合報導
中日兩大「債主」去年齊拋美債，減持規模均超千億美元。（路透）
中日兩大「債主」去年齊拋美債，減持規模均超千億美元。（路透）

中國已連續第5個月減持美國公債，持倉規模續創下自2010年6月以來的12年新低，而且中日兩大債主去年齊拋美債，減持規模超過千億美元。

美國財政部公布2022年12月的國際資本流動報告（TIC）。從2022年全年來看，日本減持美國國債2245億美元，中國減持美國國債1732億美元。

澎湃新聞報導，根據最新數據，日本12月所持美國國債，比11月減少60億美元至1.0763兆美元；中國12月所持美債，比11月減少31億美元至8671億美元。中國連續5個月減持美債，且美債總持倉續創2010年6月以來新低。從去年4月以來，中國對美國國債的持倉連續8個月低於1兆美元。

在前十大持有美債的地區中，去年12月只有中國和日本減持。其中，持倉第4名的比利時，增持214億美元，增持規模最大，其次是持倉第5名的盧森堡，當月增持183億美元，規模遠超增持第3名的英國，英國當月增持87億美元，持倉排名第3。持倉第6名的開曼群島，增持3億美元，增持金額最小。

2022年，美國聯準會連續大幅度加息，牽動著全球經濟。在2022年加息7次，累計加息幅度達425個基點。美國聯準會分別於2022年3月、5月、6月、7月、9月、11月、12月加息25、50、75、75、75、75、50個基點，年內連續四次加息75個基點的加息速度為近40年來最快。

一般來說，當美債收益率處於上行階段，投資者會傾向於減持美債資產以降低資產損失，當美債收益率下行時再增持。2022年，美國10年期國債收益率因美國聯準會較為「鷹派」加息曾一路高漲，在去年11月公布的美國通膨數據超預期回落後，美國聯準會開始放緩加息，美國10年期國債收益率有所下行，同時全球匯、債得以喘息。

根據2022年的TIC數據，日本在美國聯準會2022年第一次加息的3月和連續第三次加息75個基點的9月減持美債數額較大，分別為740億美元和796億美元。

美國聯準會去年9月議息會議上連續第三次加息75個基點後，使得日本的匯、債承壓。去年9月，日本一方面大幅度減持美國國債，一方面年內第一次出手干預外匯市場。

美國聯準會3月將召開新的議息會議，日本央行也將迎來新行長，兩者均會對全球宏觀市場產生重要影響。

國債 聯準會 日本

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