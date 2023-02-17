中國「北上廣深」房市小陽春 「疫情3年，漲回來只用1周」

中國樓市出現回暖跡象。圖為上海中遠兩灣城建築群。（記者林宸誼／攝影）

春節過後，中國「北上廣深」等一線城市以及蘇州、武漢、成都等重點二線城市房地產 市場明顯回暖，不僅房價止跌，成交量亦顯著回升。有地產專家表示，實際上，現階段大多數城市的房市都在回暖，而經濟活躍的長三角等地區一、二線城市表現較為突出，房市「小陽春」提前到來。

中指研究院數據顯示，今年2月1日至11日，北京 二手房成交量為4705套，較前十日增長33.5％，較去年同期更大幅增長173.5％。

據21世紀經濟報導，春節後的第二個周末，北京最大的仲介機構單日成交量達到600套水準，據此推算北京二手房全月成交量或將接近2萬套，市場開始流傳起「狂飆」、「火爆」等說法。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，中國疫情 解封後，人口流動性提升，社會經濟活力有所釋放，大家對今年宏觀經濟和房地產市場的信心都有所恢復。

「疫情三年，漲回來只用了一周。」不少上海房產仲介最近都在社交平台瘋傳這句話。「上周六大雨，帶一組客戶看了三套房，後來一天之內其中兩套賣掉，客戶立馬就訂了最後一套，還是加價買的。」上海仲介門店置業顧問表示，即便陰雨連綿的周末假日，也擋不住上海人看房的腳步。

上海鏈家的數據印證仲介們的直觀感受，2月前兩周，鏈家門店的成交量較此前增長50％至60％，帶看量增長30％至40％。1月上海新房市場也相當火熱，據每日經濟新聞－中國重點城市最熱銷項目上海榜，前十名項目合計銷售額高達人民幣370億元（約53.9億美元），成為中國銷售冠軍城市。

不僅一線城市房市「量升價穩」，浙江的杭州、寧波、紹興在春節後房市回暖跡象也相當明顯。據證券日報引述杭州濱江一位二手房經紀人直言，今年行情相比去年要好太多了，目前二手房價格還在底部，多少提前了一些客戶的買房計畫。

從數據上也可看出回溫程度，截至2月15日下午五點，杭州市住房保障和房產管理局網站顯示，當日杭州市二手房成交量突破200套，寧波市房地產交易資訊服務網顯示，當日寧波二手房成交量突破400套。這些數據都較去年同期倍增。

諸葛找房市場分析師王小嬙表示，線下看房熱度逐步回升，前期積壓的市場需求正在加速釋放，預計房市成交節奏將會進一步加快。