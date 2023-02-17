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特斯拉上海廠產線升級 將推進化版Model 3

記者黃雅慧／綜合報導

彭博報導，美國電動車特斯拉上海工廠部分產線將停產至2月底，停產期間將對工廠進行升級，以利在競爭激烈的中國電動車市場推出進化版的Model3。由於特斯拉去年12月底減產後便採逆勢大降價，此次升級動向備受關注。從以往經驗，特斯拉突破產能，便突破銷量，這對去年剛超越特斯拉的中國車企比亞迪造成威脅。

特斯拉上海工廠目前主要生產 Model 3 和 Model Y。報導指出，在過去兩個月中，特斯拉持續在分階段進行產線升級，預計在今年稍晚開始交付新版Model 3，且最早一批工人自19日起不得進入產線。

為何特斯拉選在此刻升級？外界認為中國作為全球最大電動車市場競爭日益激烈。一方面Model 3在中國銷量持續下滑，2022年銷量約為12萬5000輛，比上年下降17%；另一方面，隨著比亞迪和蔚來等中國本土車企不斷推出新車型，迫使特斯拉對國產車型降價以提振買氣。

此外，特斯拉近期試圖通過調整價格在促進銷售。特斯拉在今年1月6日宣布降價後，引起中國車企連番跟隨調價或推出購車優惠，但不到一個月時間，特斯拉在10日宣布漲價人民幣2000元（約291美元），分析認為調漲的底氣在於Model Y車型在海內外的熱銷。

而特斯拉價格戰的操作確實帶動一波買氣。中國乘聯會數據顯示，特斯拉1月銷量6萬6051台，年增率與月增率分別為10.3%和18%，雙雙增長。不過彭博援引知情人士說法稱，自今年2月初以來買氣已經趨於平緩。也因此有輿論認為停產升級是否又是一波營銷操作。

另一方面，也有消息指出，特斯拉將在3月1日的「2023年投資者日」活動上發布新車，該款車可能是新款Model 3，將使用成本更低的方式鑄造車身，也是上海超級工廠生產線升級的重點項目。

特斯拉 電動車 破產

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