台灣「不再是小菜一碟」巴菲特戰友孟格讚台積：最強半導體公司

波克夏副董事長孟格。（路透）

「股神」巴菲特執掌的波克夏 上季大砍台積電 ADR持股86.2%，僅買進一季後就罕見「短進短出」，引起市場熱議，波克夏並未透露出脫台積電ADR的原因，但巴菲特的「老戰友」、波克夏副董事長孟格（Charlie Munger）仍盛讚台積電是「地表最強半導體公司」。

孟格也淡化台灣遭入侵的風險，理由是台灣「不再是小菜一碟」。

波克夏日前申報的資料顯示，上季持有的台積電ADR部位為829萬股，持股價值剩下6億1770萬美元，比去年第3季首度買進並持有的6010萬股減少86.2%。波克夏在台積電ADR持有者的排名也由第一退到25位。

現年99歲的孟格15日在Daily Journal公司的年會花了二個多小時回答提問，但並未波克夏上季拋售台積電ADR持股的原因，僅提到台積電是「地表最強半導體公司」。

孟格長期以來一直看好大陸，在提到中國國家主席習近平和即將屆滿一年的俄烏戰爭時，他淡化了大陸可能入侵台灣的疑慮。孟格說：「大陸領導人是個非常聰明、務實的人。俄羅斯入侵烏克蘭，因為它看起來像小菜一碟（cakewalk）。我認為台灣不再像是小菜一碟。」

孟格說，這有助於投資人在大陸的前景，因為「比起在美國，你可以在中國大陸以更便宜的估值購買更好、更強大的公司。」他說，在比亞迪不斷漲價的同時，特斯拉卻在降價，使比亞迪「在中國大陸超前特斯拉這麼多，這是近乎荒謬的」。

Daily Journal是洛杉磯報紙出版商和法院軟體供應商，孟格曾擔任該公司董座長達45年，目前仍是董事。他也從1997年擔任好市多 董事至今。孟格從1978年來擔任波克夏副董事長至今。

孟格也不忘重提他對好市多（Costco）喜愛之深，「我愛好市多的一切，可說完全著迷，我不曾賣過一張股票」。孟格去年在Daily Journal股東年會也說：「但願美國所有東西都能像好市多一樣運作得這麼好。那真是全民之福。」

波克夏已於2020年出清好市多持股，但孟格個人仍保留持股。2022年11月為止，孟格直接持有約18.7萬股，按目前市值約9500萬美元。就個人持股來說，他持有的股票僅次於好市多執行長傑利尼克（Craig Jelinek）的19.6萬股。