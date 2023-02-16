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微信入局做外賣 廣深地區內測「門店快送」程式

記者葉文義／綜合報導

據中國媒體報導，微信正在深圳和廣州兩地測試小程式快送服務，新專案名稱為「門店快送」，使用者可以在「發現小程式」頁面進入。

對此，騰訊方面回應，微信正在廣深地區內測小程式「門店快送」服務，旨在幫助消費者發現附近提供快送服務的優質小程式，目前正在廣深地區內測。

針對微信入局外賣的說法，相關人士解釋，微信不是要下場做外賣，只是內測一種介面能力，讓已經具備了外送服務能力的商家接進來，並非自己做。

據澎湃新聞，微信「門店快送」小程式設有美食、茶飲、生鮮、百貨等類目。其中，美食茶飲類目入駐商家較多，包括絕味鴨脖、喜茶、奈雪、肯德基、陶陶居等；生鮮、百貨商家數暫時較少。

「門店快送」小程式中，門店配送服務同樣需要起送價與配送費，金額與其它外賣平台相差不大。點擊任意商家，將自動進入該商家自有的點餐與交易程式，使用商家優惠券和配送等服務，而非微信搭建的交易平台。對商家而言，門店快送的更大作用在於為門店線下服務提供一個新的流量入口。

據億邦動力報導，「門店快送」目前有兩種配送方式，肯德基等擁有自主配送管道的品牌可進行自主配送，其它商家則可由後台自主分配協力廠商配送平台。

目前，門店快送的商家規模仍在擴充當中，門店和服務的入駐都由騰訊官方負責審核，要求入駐商家擁有門店或倉儲點。據瞭解，測試期間騰訊暫不向商家收取佣金。

微信 美食 肯德基

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