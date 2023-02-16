人行連3月加量MLF 利率連6月按兵不動（連3月、連6月，仿宋）

人行超額續做2月到期中期借貸便利（MLF），已是連續3個月加量，利率連6月保持不變。（中新社）

人行超額續做2月到期中期借貸便利（MLF），已是連續3個月加量。人行15日發布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展人民幣4990億元（約728.6億美元）MLF操作和人民幣2030億元（約296.4億美元）公開市場逆回購操作。而被視為中期政策利率 的MLF利率則連續第6個月保持不變，1年期MLF中標利率為2.75%，符合市場預期。7天期逆回購中標利率為2.00%，與此前持平。

而今日有人民幣6410億元逆回購和3000億元MLF到期，據此計算，公開市場單日全口徑淨回籠人民幣2390億元。

路透統計，本周逆回購到期總額為人民幣1.84兆元，15日至17日的每日到期規模偏大。2月僅有一筆MLF到期，即為今（16）日到期的3000億元。

中國機構方正證券15日研報分析，人行在今年1月15日開展人民幣7790億MLF操作，當月到期量為7000億元，從人行連續2個月對MLF超額續作及公開市場操作看，通過對MLF超額續作釋放中長期流動性，以及通過公開市場逆回購操作釋放短期流動性，以滿足市場對流動性的需求，還是當前人行流動性貨幣政策工具的著力點。

此前，彭博經濟研究表示，對於人行今年將1年期政策利率下調20個基點的預期不變。雖然房地產 市場下滑及出口疲軟，經濟需要額外支持，但仍認為不會促使人行在2月降息 ，預計1年期MLF利率維持2.75%不變。該研究也預計，人行將在未來1至2個月減息10個基點，應會提振消費者和企業信心，對於維持經濟復甦和重振房地產市場至關重要。