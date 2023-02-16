外資1月投資277億美元買中國股票 創單月歷史新高

中國國家外匯管理局表示，外資1月積極參與境內股票市場，1月淨買入境內股票277億美元，創單月歷史新高。(取材自新華網)

中國國家外匯管理局副局長王春英15日表示，外資積極參與境內股票 市場，1月淨買入境內股票277億美元，創單月歷史新高。

王春英介紹，企業、個人等非銀行部門1月涉外收支順差351億美元，月增長52%；銀行結售匯順差25億美元。她表示，貨物貿易在1月涉外收支順差387億美元，月增長9%，處於歷史高位；外商直接投資 資金淨流入保持相對穩定。隨著中國優化疫情 防控措施，穩增長各項政策措施效果逐步顯現，經濟企穩回升態勢進一步鞏固。

對於未來，王春英重申，中國經濟長期向好的基本面不會改變。人民幣資產吸引力進一步增強，跨境資金流動保持穩定的基礎更加穩固。同時，主要發達經濟體貨幣政策緊縮幅度及其外溢影響有所緩和。綜合來看，中國外匯市場更有基礎也更有條件繼續保持平穩運行。

此前，在中國放開疫情防控措施後，外資機構看好中國經濟反彈，因此唱多人民幣資產。美媒也報導全球投資者湧入中國股票與基金。據「華爾街日報」報導，路孚特理柏的數據顯示，今年到目前為止，投資者向那些購買中國股票的美國共同基金和交易所買賣基金（ETF）進一步淨投入逾20億美元；此外，追蹤在美國、香港和中國上市的中國公司股票的MSCI明晟中國指數，已經從去年10月的低點攀升了約45%。