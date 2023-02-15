中國奇瑞 傳為蘋果汽車代工 預計2026年亮相

蘋鏈一哥立訊精密與奇瑞汽車展開新能源汽車合作，市場盛傳蘋果的首款汽車或將由奇瑞打造。（取材自微博）

蘋果 造車又有新進展，中國車市傳出，蘋果汽車 將由奇瑞負責代工生產，蘋果首款車或許定位大型SUV ，將在2026年亮相。奇瑞內部人士昨（14）日回應表示，目前沒得到相關信息。

易車網報導，蘋果供應鏈龍頭立訊精密，與奇瑞控股集團有限公司、奇瑞汽車股份有限公司、奇瑞新能源汽車股份有限公司，日前於於蕪湖共同簽署《戰略合作協議》，共同組建合資公司，從事新能源汽車、整車研發及製造。

其中立訊精密持股30%，奇瑞新能源持股70%。雙方合作內容包含排他業務，也就是奇瑞集團不能與其他汽車代工企業合作代工造車業務，但可以獨立代工業務或與汽車品牌企業合作代工業務等。因此有業內人士猜測，立訊精密與奇瑞集團的合作是為代工蘋果汽車做準備。

驅動之家報導，有業內人士解讀，立訊是蘋果代工產業鏈中的巨頭之一，當前蘋果造車計畫也在推進當中，立訊精密透過和奇瑞合作，可以快速提升公司作為Tier1廠商（車廠一級供應商）的核心零部件綜合能力，不排除後面和蘋果合作造車奠定基礎。

不過，對於造車一事，立訊精密先前也對外公開否定了「造車」的說法，該公司董事長王來春表示，公司不造車，而是協同奇瑞開拓新的產業，也就是整車ODM模式。

蘋果首款大型SUV提供二種動力，預計最大功率分別為969kW、1473kW，對應續航里程分別為1,300km、1,000km。新車將配備高程度化智慧配置以及高級別自動駕駛系統。

自蘋果汽車專案成立以來，已經陸續傳出與現代汽車集團、豐田汽車、以及SK、LG電池製造商合作的消息。作為汽車行業的「新人」，蘋果勢必要尋找經驗豐富且相對熟悉的企業合作，而立訊精密不僅為蘋果代工，還與傳統汽車廠商奇瑞成為合夥人，預計將是蘋果重點考慮的對象之一。