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特斯拉龍頭寶座不保 比亞迪新能源車 銷量稱冠

記者黃雅慧／綜合報導
中汽協公布1月新能源汽車銷量，比亞迪銷量居首。（新華網）
中汽協公布1月新能源汽車銷量，比亞迪銷量居首。（新華網）

中汽協公布1月新能源汽車銷量，其中，比亞迪銷量居首，特斯拉則居第二，分別占據37.1%與16.2%的市場比重。排名前十家企業集團銷量合計為35.4萬輛，年增5.8%，占新能源汽車銷售總量的86.7%，高於上年同期10個百分點。

根據中汽協統計，新能源汽車前十名企業排名分別為：比亞迪、特斯拉、上汽、長安、東風、理想、廣汽、吉利、江汽與華晨寶馬。其中比亞迪銷量超過15萬輛，銷量最為顯著；長安汽車則是銷量增速最為顯著，接近一倍。

在出口數據方面，中汽協指出，新能源汽車1月出口8.3萬輛，月增1.1%，年增48.2%。

今年中國新能源汽車補貼正式退場，但多家車企反而自救開啟了「價格戰」。比如特斯拉先是宣布調降價格，但不到一個月時間，又在10日上調Model Y後輪驅動版價格，漲價幅度為每輛2000元（人民幣，下同，約293.1美元）。分析認為Model Y車型能漲價的底氣反映其海內外的熱銷。

反觀特斯拉的對手比亞迪在10日進一步調降新一代車型「秦」PLUS DM-i價格，最高下調每輛人民幣1.4萬元。而在上述兩家主要車企帶動的價格調整，其他新能源車品牌也陷入調價與否的掙扎，比如小鵬汽車、理想汽車等陸續推出購車優惠。

事實上，中國新能源車市場整體銷量正趨緩。據乘聯會先前發布數據顯示，中國新能源乘用車零售銷量達到33.2萬輛，年減6.3%，月減48.3%；新能源車在中國國內零售滲透率25.7%，較2021年1月17%的滲透率提升8.7個百分點。

乘聯會秘書長崔東樹表示，去年新車銷量爆發讓春節假期充電高峰期的服務難題再次凸顯。疫情後，新能源剛需車型成本繼續承壓，補貼退場帶來價格複雜調整，新能源車市場格局正在重塑，並預計自去年12月出現的新能源車銷量走緩特徵仍在延續。

但機構分析未來新能源車銷量修復將展開。國泰君安發布研報稱，春節過後乘用車銷量逐步回歸正常，新能源車品牌進店量月增率改善明顯，同時政策預期、新車發布、車展等事件也會激勵買氣。

汽車 特斯拉 疫情

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