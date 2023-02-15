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中國房貸年齡上限放寬…新常態

記者葉文義／綜合報導

繼南寧多家銀行放寬房貸年齡限制（年齡+貸款期限）延長至80歲後，北京、寧波也有個別銀行跟進，近期紛紛調整房貸政策，將貸款者年齡和貸款期限的總和放寬到80歲。另外，杭州也有二家城商行延長貸款年齡至75周歲，如果達不到年限要求，還可以讓子女做擔保。

中國銀行通常會對辦理房貸的購房者年齡進行限制，以此實現控制貸款風險，具體的年齡限制由各家銀行自行規定。

據每日經濟新聞，中國大多數銀行對於貸款人「年齡+貸款年限」的限制為65歲至70歲，不過由於過去的一年房貸業務並不景氣，事實上，去年下半年不少銀行都將「年齡+貸款」年限的限制調整到了75歲。

北京朝陽區一位資深房屋仲介王女士對北京青年報透露，北京市場只有個別銀行可以將貸款者年齡和貸款期限的總和放寬到80歲，即便申請人年齡與貸款期限之和的上限有所不同，但各家銀行都要求貸款申請人的年齡不能超過70周歲，有些銀行的要求更年輕。

北京東城區某國有大行一家支行的工作人員也證實，目前該行的規定是貸款者年齡最高能到69歲。與此同時，據寧波晚報14日消息，寧波已有二家銀行（中信銀行、北京銀行）在近期調整房貸政策，將「年齡+年限」之和提升至最高80周歲。

據財聯社報導，杭州也有二家城商行延長貸款年齡至75周歲。據一位貸款經理表示，該新政是年後開始執行的，還有一些附加條件，比如購房者徵信、核實收入流水是否滿足貸款要求。另一位貸款經理則提到，「如果老人達不到年限要求，可以讓子女做擔保。」

據每日經濟新聞，上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進表示，這跟目前中國信貸寬鬆和退休年齡延遲產生的市場需求相關，這在某種程度上照顧了中老年人的買房需求，意味著50歲之前的人都可以足額、足年貸款，有助於養老家庭完成置業計畫。

貸款 北京 退休

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