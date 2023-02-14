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中國今年信貸增速 上看10%甚至更高

財經新聞組／綜合報導

中國人民銀行近日公布，中國1月新增人民幣貸款4.9兆元(約7180億美元)，創單月信貸投放歷史新高。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤分析，這主要是受企業中長期貸款推動，反映了中國官方在政策面推動增加信貸供給，特別是基建項目和房地產行業，預估中國今年信貸增速可能升至10%左右，甚至更高。

汪濤13日發布的研究報告指出，1月新增人民幣貸款季節性躍升至人民幣4.9兆元，高於月初的市場預期，但與上周顯著升溫的市場判斷基本一致。彭博早前調查的均值為人民幣4.2兆元。

中國1月新增人民幣貸款創歷史新高，較去年同期多增人民幣9200億元。其中，新增企業中長期貸款進一步升至人民幣3.5兆，較去年同期多增人民幣1400億元。

汪濤表示，企業貸款持續年比多增，呼應了中國監管部門要求銀行信貸「應放盡放」（包括房地產開發商融資），以及政策性銀行對基建項目持續提供信貸支持。

另一方面，新增中長期住戶貸款依然乏力，年比少增人民幣5190億元。汪濤認為，中長期住戶貸款依然乏力，主要是由於房地產銷售較弱，同時近期部分購房者提前還房貸可能也有一定影響。

據上海第一財經報導，中國中信證券指出，預計2、3月信貸仍將樂觀，今年第1季新增信貸規模可望達到人民幣9兆元，占全年額度40%以上。

貸款 房地產 融資

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