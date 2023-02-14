半導體市況低迷… 全球封測二哥艾克爾上海廠 停工

因應訂單量偏低問題，全球第二大封測廠艾克爾中國上海工廠，要求員工停工五至八天。（本報資料照片）

半導體市況修正之際，全球第二大封測廠艾克爾（Amkor）中國上海工廠驚傳要求員工本月底至3月初休假停工5至8天，以因應訂單量偏低問題。

艾克爾承接蘋果 、台積電 、聯電、高通 等指標大廠訂單，竟要求員工放大假，凸顯半導體市況低迷，連蘋果、台積電等大咖都難以倖免，導致委外封測訂單量銳減。

艾克爾是這波半導體景氣修正以來，第一家傳出要求員工休假的封測大廠。對此，外媒引述艾克爾聲明指出，沒有規畫搬遷中國廠房，也沒有裁員計畫。

法人指出，艾克爾在全球產業界有重要地位，市占率約二成左右，僅次於日月光，為全球第二大半導體封測廠。

綜觀艾克爾全球布局，目前在美國、台灣、上海、日本、南韓、菲律賓、馬來西亞、以及葡萄牙等地設廠，產品包括覆晶封裝、晶圓級封裝、晶圓凸塊、測試及數位光源產品等，全球員工總數約3萬8000人。

外媒報導，艾克爾發出通知，上海生產部門員工自2月27日起至3月6日休假，為期八天；當地辦公室員工自於2月27日至3月3日休假．為期五天，以因應半導體市況下滑導致沒有足夠訂單的影響，藉此降低成本。

據悉．艾克爾在上海外高橋保稅區工廠占地17萬平方公尺，員工約5300人，是生產設施和研究中心之一。

艾克爾主要客戶包括蘋果、台積電、聯電、英特爾、高通、意法半導體等，都是國際指標一線大廠，此次要求上海廠員工放假，引發市場高度關注，也凸顯半導體景氣下行，晶片廠與晶圓代工廠訂單銳減，導致身處產業鏈下游端的封測廠「沒單可接」，只能讓員工多放假。