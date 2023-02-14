跌價、美方制裁壓力… 長江存儲裁員10% 延後建廠

長江存儲傳出近期大幅削減生產設備訂單，並裁員一成，同時延後武漢新廠建設計畫。圖為示意圖。（新華社）

中國儲存型快閃記憶體（NAND Flash）龍頭長江存儲身陷記憶體市況低迷、價格崩跌之餘，還承受美方制裁壓力，導致整體業務受重挫，傳出近期大幅削減生產設備訂單，並裁員 一成，同時延後武漢 新廠建設計畫。

業界關注，長江存儲縮手投資並啟動裁員與延後建廠，意味擴產腳步同步推遲，使得後續供給量受節制，有望為低迷多時的市況帶來及時雨，對群聯、威剛、十銓等台灣NAND相關族群有利。

業界分析，從產業地位來看，長江存儲是中國最大3D NAND晶片 製造商，是唯一能與三星、鎧俠等大廠競爭的中企。

該公司第一座廠月產能近10萬片，第二座廠預計今年底前完工投產。研調機構報告顯示，長江存儲為全球第六大NAND晶片廠，市占率約5%。

受美國持續擴大對中國半導體限制，加上終端需求疲弱衝擊，中媒報導，長江存儲最近幾個月大幅削減生產設備訂單，且擴及自家人，光是中國半導體設備商華創科技就被砍了約七成訂單。除了削減設備採購，長江存儲也決定裁員10%，其在武漢第二座晶圓廠建廠計畫確定推遲。

業界認為，長江存儲面臨生產及產品銷售巨大不確定性，可能正在減少對供應商的採購，以因應市場變動。

業界評估，長江存儲不僅難以擴充版圖，量產又大幅下滑，加上國際記憶體大廠和台廠都陸續減產、調降資本支出，有利NAND晶片市況走出谷底，進而帶動報價提早落底。

群聯認為，目前市場雜音眾多，該公司將持續提供領先的技術能力及強大的客製化加值服務，衝刺業績，並與超微、美光等國際夥伴共同打造PCIe 5.0生態鏈，以及與全球最大企業級儲存供應商希捷（Seagate）合作的企業級PCIe 4.0 SSD X1系列等，挹注未來營運成長。