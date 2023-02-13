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台服務業大缺工 加薪陷兩難 憂帶動漲價消費者拒埋單

記者林海／綜合報導
台灣服務業大缺工，業者一方面要調薪徵才，另一方面又擔心成本拉高導致衝擊營收。圖為示意圖。（本報資料照片）
台灣服務業大缺工，業者一方面要調薪徵才，另一方面又擔心成本拉高導致衝擊營收。圖為示意圖。（本報資料照片）

疫情下，台灣服務業成為重災區，解封後隨著內需復甦，人力需求大增。服務業面臨大缺工潮，業者指出，若要大幅加薪徵人，商品漲幅不會只有前幾次的3～5%，但業者也不太敢漲太凶，除了擔心被消費者罵，更擔心被列為拒往戶，「成本拉高、營收驟減，這對於企業將是毀滅性打擊。」

產業界人士說，服務業的薪水並非死水一灘，大型、連鎖企業幾乎每年都有調薪，除了基層人員外，速食龍頭麥當勞日前也宣布調升中階管理階層的待遇，目的除了留才，更希望吸引其他企業的人才，可看出人才荒有多嚴重。

晶華董事長潘思亮日前說，缺工是產業復甦的關鍵，也是最大的挑戰。他認為，以台灣的薪資水準來說，五年內應該要翻倍成長，但也會因此進入高物價的未來新世界，畢竟通膨和薪資的關係緊密，薪資提高，通膨就會升溫。這一點，消費者追求CP值的概念必須改變，否則企業無法負擔更多薪資。

現在年輕人不願意投入服務業，主要的原因除了辛苦，還可能面對一堆「奧客」，更認為得到的比付出的少，即使連鎖餐飲業者、飯店業徵人的起薪都超過台幣3萬元（約995美元），還是吸引不了人。但也有人質疑，「起薪拉高到五萬元甚至更高，怎麼會怕沒人應徵？」

「如果單純提高第一線服務人員的薪水到5、6萬元，找人會比現在容易，但馬上會造成產業界大亂。」業者表示，房務員或餐廳外場服務人員如果起薪5萬元，主管的薪水也必須調高，再往上到經理、副總等都要同步調整。

緩步上漲的起薪對企業已是沉重負擔，若要全面且大幅調薪，企業想維持獲利，只能把成本轉嫁給消費者，因此餐飲業的漲價一波波，去年底開始，多家餐飲業者陸續宣布漲價，除了指標性的鬍鬚張以外，八方雲集日前也調漲水餃與鍋貼價格。

「說穿了，要調漲薪水，第一個反映的就是價格，而這也是消費者最不能接受的。」業者無奈地說。但消費者對於價格很敏感，這兩年因為原物料價格上漲被迫漲價，已被罵到臭頭。

乾杯集團表示，起薪拉高到5萬元，立刻會推升整體正職人員的薪資，固定成本大幅增加將不利於餐飲業經營，而調整售價也須承受消費者來店意願下降的風險，並影響整體發展。

營收 疫情 麥當勞

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