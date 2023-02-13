中金融資產風險分類 7月上路 被視為「最嚴」標準

中國銀保監會發布「商業銀行金融資 產風險分類辦法」，將風險分類對象由貸款 擴展至承擔信用風險的全部金融資產、進一步釐清金融資產五級分類與會計處理的關係，並自7月1日起正式實施，該規範被視為「最嚴」標準，並提供兩年半的過渡期，讓銀行有充分的時間來因應新規定。

分析人士指出，此舉有助於推動商業銀行準確識別、評估信用風險，真實反映銀行資產質量，並對風險資產採取有效針對性措施。

為何商業銀行要開展風險分類？綜合中國媒體報導，該規範是為能準確判斷債務人償債能力。辦法提及，對非零售資產展開風險分類時，需加強對債務人第一還款來源的分析，以評估債務人履約能力為中心。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，隨著中國國內銀行業務發展，銀行風險資產結構發生變化，中國相關監管制度需要隨之進行完善，隨著商業銀行能反映資產情況真實度提升，結果也更具國際可比性。

另一方面，「資產重組 」通常作為控制風險蔓延的有效作法。「辦法」細化「重組」概念：重組資產是指因債務人發生財務困難，為促使債務人償還債務，商業銀行對債務合約作出有利於債務人調整的金融資產，或對債務人現有債務提供再融資，包括借新還舊、新增債務融資等。