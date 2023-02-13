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中國現房銷售解爛尾樓危機 山東安徽四川河南率先啟動試點

記者葉文義／綜合報導
中國山東、安徽、四川、河南等四省日前相繼宣布，試點「現房銷售」政策，以避免爛尾樓問題。（中新社）
中國山東、安徽、四川、河南等四省日前相繼宣布，試點「現房銷售」政策，以避免爛尾樓問題。（中新社）

中國山東、安徽、四川、河南等四省日前相繼宣布，試點「現房銷售」政策，以避免爛尾樓問題，但專家預估，建商將因此承受更高的資金壓力。

中國房地產銷售普遍採用預售制，預售制能夠快速回籠資金，也是中國房市快速發展的重要因素，不過，隨著中國官方對於保交樓、防風險列為工作重點，現房銷售試點受到關注。

今年1月中國全國住房和城鄉建設工作會議上，住房和城鄉建設部部長倪虹表示，有條件的可以進行現房銷售，繼續實行預售的，必須把資金監管責任落實到位，防止資金抽逃，不能出現新的交樓風險。

山東率先表態，山東省住房和城鄉建設工作會議在1月底提出，逐步提高預售門檻，鼓勵有條件的地方先行先試，開展現房銷售試點；2月6日，安徽和四川同步跟進，表示將開展現房銷售試點；2月7日，在河南省住房和城鄉建設工作會議上，除了就「保交樓」提出具體時間表外，同樣提出將以鄭州、開封為試點，積極探索預售制度改革和現房銷售。

中國對於預售制存廢的討論已久，從2010年廣西傳出取消預售制試點以來，至今已有13年，從2016年多城在土地供應端試點現房銷售政策，迄今也有七年。

據濟南日報報業集團旗下新媒體新黃河報導，各地試點效果不一，例如杭州、南京曾在部分土地出讓時嘗試過現房銷售，但在推行一段時間後，已暫停這一探索。不過相關數據顯示，近兩年市場上現房銷售優勢更為明顯，未來占比有望進一步提升。

據濟南時報報導，上海易居房地產研究院提供的數據顯示，自該機構2013年分析現房銷售占比以來，到2018年現房比率持續走低，至2021年6月中國全國現房銷售占比僅9.5％，隨後該指標總體處於攀升態勢，到了2021年12月為10.4％，而到了2022年12月達到13.9％的水準。

嚴躍進解釋說，現房銷售占比的拉升，體現了購房者購房信心的變化。過去幾年受爛尾樓事件的衝擊，風險更低的現房顯然更加受寵，使得現房銷售的市場占有率提升。

與此同時，上海易居房地產研究院預測，經過最近五年政策改革，到2028年中國全國現房銷售規模占比有望達到20％。

房地產 河南 爛尾樓

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