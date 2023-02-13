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紫光傳接手格芯爛尾晶圓廠 換取成都市投資

記者林宸誼／綜合報導

中國半導體市場傳出，紫光集團有可能接手格芯位於四川成都的爛尾晶圓廠。而做為交換條件，則是成都市同意出資投資紫光集團。

中國科技新媒體「芯智訊」報導，成都市政府之所以找上紫光集團的原因，主要是因為紫光集團是中國本土的大型半導體企業，不僅旗下擁有多家知名半導體企業，同時也擁有相關晶圓廠的運作經驗。

另外，紫光集團背後的「智路建廣聯合體」，更是擁有著龐大的半導體投資版圖。

紫光集團100%的股權於2022年時轉手給由戰略投資人智路建廣聯合體設立的控股平台北京智廣芯控股有限公司（簡稱「智廣芯控股」）。

格芯成都廠曾計畫分為兩期的工程進行建設。第一期是建立12吋晶圓的生產線，並且轉移格芯新加坡廠的技術，預計於2018年底時投產。

第二期則規畫導入德國廠所研發的22奈米SOI製程技術，計畫2019年開始進行試產。產品廣泛應用於行動終端、物聯網、人工智慧設備、汽車電子等領域。

不過，到了2018年6月，格芯開始全球裁員，成都廠也暫停招聘。同年8月，格芯宣布暫停開發7奈米及以下的先進製程。

2018年10月，格芯即宣布與成都合作夥伴簽署了投資合作協議修正案，取消了對成都晶圓廠一期項目投資，成都的成熟製程項目正式擱淺。

2019年2月，業內傳出成都廠停擺，廠內設備清空，並鼓勵員工離職。2020年5月成都廠正式宣布停工。

根據當時格芯成都廠員工的透露，該晶圓廠內根本沒有設備，等於是一個閒置爛尾廠房，再加上目前美國持續擴大對於中國半導體設備採購等方面的限制，紫光集團若真的接手格芯成都廠項目，恐怕也會是個燙手山芋。

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