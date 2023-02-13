紫光傳接手格芯爛尾晶圓廠 換取成都市投資

中國半導體市場傳出，紫光集團有可能接手格芯位於四川成都的爛尾晶圓廠。而做為交換條件，則是成都市同意出資投資 紫光集團。

中國科技新媒體「芯智訊」報導，成都市政府之所以找上紫光集團的原因，主要是因為紫光集團是中國本土的大型半導體企業，不僅旗下擁有多家知名半導體企業，同時也擁有相關晶圓廠的運作經驗。

另外，紫光集團背後的「智路建廣聯合體」，更是擁有著龐大的半導體投資版圖。

紫光集團100%的股權於2022年時轉手給由戰略投資人智路建廣聯合體設立的控股平台北京 智廣芯控股有限公司（簡稱「智廣芯控股」）。

格芯成都廠曾計畫分為兩期的工程進行建設。第一期是建立12吋晶圓的生產線，並且轉移格芯新加坡 廠的技術，預計於2018年底時投產。

第二期則規畫導入德國廠所研發的22奈米SOI製程技術，計畫2019年開始進行試產。產品廣泛應用於行動終端、物聯網、人工智慧設備、汽車電子等領域。

不過，到了2018年6月，格芯開始全球裁員，成都廠也暫停招聘。同年8月，格芯宣布暫停開發7奈米及以下的先進製程。

2018年10月，格芯即宣布與成都合作夥伴簽署了投資合作協議修正案，取消了對成都晶圓廠一期項目投資，成都的成熟製程項目正式擱淺。

2019年2月，業內傳出成都廠停擺，廠內設備清空，並鼓勵員工離職。2020年5月成都廠正式宣布停工。

根據當時格芯成都廠員工的透露，該晶圓廠內根本沒有設備，等於是一個閒置爛尾廠房，再加上目前美國持續擴大對於中國半導體設備採購等方面的限制，紫光集團若真的接手格芯成都廠項目，恐怕也會是個燙手山芋。