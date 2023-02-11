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小米汽車明年量產 目標拚入世界前5

記者葉文義／綜合報導
小米集團創辦人雷軍表示，小米汽車2024年量產不算晚，爭取15至20年內進入世界前五。(取材自新華網)
小米集團創辦人雷軍表示，小米汽車2024年量產不算晚，爭取15至20年內進入世界前五。(取材自新華網)

小米集團創辦人雷軍再次談到小米造車的未來目標，他在9日的小米投資者日上表示，小米汽車明年量產不算晚，爭取15至20年內進入世界前五。

據澎湃新聞，雷軍表示，在今年關注的大事中，手機是主業，將繼續關注高端手機。汽車是從零到一的新專案，將持續強化組織建設和流程管理，繼續關注研發、品質和供應鏈。

他透露，自己有二分之一的時間投入在造車上，四分之一的時間投入在手機、IOT和高端化戰略上，剩下還有四分之一在其他事情上。

對於小米出車時間是否太晚的質疑，雷軍表示：「汽車是百年賽道，只要看好汽車產業，任何時間都不晚。」他認為，造車新勢力布局汽車產業比小米提前了6至7年，但是小米的優勢在於電子技術和使用者體驗上，2024年出車時間剛好。

雷軍指出，去年小米汽車等新業務共計投入超過人民幣30億元(約4.4億美元)，研發團隊超過2300人，在初創階段投入達到別的汽車廠商3倍以上。去年9月，首量小米軟膜車如期下線，12月開啟冬測，各團隊推進效果均比想像中好。

他指出，小米100％持有小米汽車，就是在於對小米資源的複用。過去3年，小米建立的線下1萬家中國門店，將對小米汽車的行銷很有幫助。小米在全球多個國家都有業務，也會是個大的行銷網路。

對於今年的整體形勢，雷軍表達樂觀預期。他預測，今年整體的宏觀環境有所好轉，消費電子市場也開始回暖，但風險和挑戰仍舊存在。

在經營策略上，雷軍指出，小米內部已經把利潤放在重要位置，優化管理結構、提升效率和商業模式，同時將保持巨額現金儲備，謹慎投資。 「我們是為使用者服務的公司，期待有一天手機、汽車、智慧家居全線打通。」雷軍還表示，小米不排除併購一些好的公司，但是也會考慮穩健經營。

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