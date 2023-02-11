企業在台投資突破2兆台幣 估創14萬工作機會

「投資台灣三大方案」已吸引1319家企業近2.1兆台幣投資，突破2兆元大關。（本報資料照片）

過年後接大單。投資 台灣事務所昨日再添五家企業擴大投資台灣，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1319家企業近2兆1億元(台幣，下同，約690.5億美元)投資，一鼓作氣突破2兆元大關。

投資台灣事務所通過投資案，包括台塑尖端能源科技、力晶積成電子、利百景環保科技、瑩聯公司及品創科技製造等五案，投資額一口氣增加712億元。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1319家企業近2兆1億元投資，預估創造14萬3457個本地就業 機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有281家台商投資約1兆1352億元，創造8萬5333個就業機會。

「根留台灣企業加速投資行動方案」有159家根留企業投資約4596億元，創造2萬4938個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則吸引879家中小企業投資約4052億元。

台塑尖端能源隸屬台塑集團之台塑新智能科技公司，事業版圖橫跨石化、電子、醫療與教育等產業。考量到全球減碳 趨勢，帶動再生能源及電動車發展，未來關注領域包含節能、儲能、新能源及循環再利用等四面向。

全球第六大專業晶圓代工公司力晶電預計在新竹科學園區銅鑼園區興建中的廠房，於未來三年度投資600億元，導入智慧化產線，結合AI、大數據。投資台灣事務所補充，力晶電本次600億元投資台灣三大方案為歷史第二高，僅次群創2019年11月回台投資的701億元。

品創科技製造主要從事水產品加工及調理食品，產品類別包含鮭魚、蝦、一夜干及貝類，斥資5億元興建新廠及冷凍倉儲。

利百景環保科技專注於事業廢棄物焚化、物理處理及再生溶劑及蒸汽銷售，規畫斥資近2億元，在台南既有廠房新增設廢棄物處理設備、固體再生燃料產線及廢容器資源化製程設備；瑩聯生產動力輪刷精密用刷科技用刷大型輪刷FM輥輪，計畫在台南市南區投資逾3億元興建廠房。