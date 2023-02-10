外資今年來買超中股創新高 3月可能還有一波

今年來外資透過「滬港通」及「深港通」大舉湧入中國股市，淨額創同期新高，達到210億美元。 （路透）

今年以來外資透過「滬港通」及「深港通」大舉湧入中國股市，淨額創同期新高，達到210億美元，是2021年舊紀錄的兩倍之多。專家預料3月可能還有一波新熱潮。

英國 金融時報（FT）報導，分析師指出，最近外資對中股需求激增，是因為春節之後中國陸續公布的經濟數據有利，使一些對中國經濟仍有疑慮的投資 人大為放心，並且賭這一波解封行情還有得走。

中股本周雖回檔1.6%，但最新數據顯示中國製造業景氣經過兩個月下降後，元月終於恢復擴張，使外資對中國成長展望更有信心。

瑞士銀行全球財富管理部門投資長海菲爾表示，「過去一周來的經濟數據及種種動向，都證實我們對中國的正面展望」。惠譽信評機構7日將中國今年的預估經濟成長率由4.1%上修到5%。

思博瑞投資管理公司新興市場 主管島田指出，當所有投資人都表示摒棄中國資產時，底部就已來到；目前該公司「小幅加重」中股部位。

經濟學者表示，3月中國召開人大會議時，中股可能再度上漲。ING集團大中華區首席經濟學者彭藹嬈表示，「全球經理人首批中股布局已經到位，但3月當局公布今年經濟成長及財政支出目標時，經理人還會再度考慮中股配置比重。這些數字預料將使中股展開新一波攻勢」。