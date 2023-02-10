北台灣房市遇寒流 1月預售屋推案月減近60%

據住展雜誌最新調查，北台灣1月新屋市場因淡季、打炒房政策通過影響，市況持續低迷，1月預售推案量月減56.9%，指標案場每周來人月減6.4%，買氣則與上月持平，房市分數降至42.7分；房產專家指出，接下來建商是否讓利，將人氣轉成買氣，是今年329檔期觀察重點。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，年後新案陸續登場，房市發揮集客效應，市況有望升溫，但人氣要成功轉換成買氣，新建案的定價策略將是關鍵，若價格能讓買方有感，今年329檔期市況可望上演「先蹲後跳」，不過若買方對於建案讓價幅度無感，市況則有可能「蹲到腳麻」。

據住展雜誌最新調查，1月北台灣新屋市場呈現「一升、二平、三降」，其中待售建案個數、成交組數分數與上月持平，而新成屋新增戶數逾300戶、帶動分數上升。另外預售屋推案量、來客組數、議價率三項指標分數則是下滑，顯示1月北台灣新建案市場因傳統淡季，加上「平均地權條例」修法通過等影響，整體市況平淡。

雖然房市低氣壓籠罩，但仍有基本剛需買盤支撐，且自住買方勇於出價，但價格多低於賣方預期，未能促成交易，以致買賣雙方的價格認知差距尚未出現明顯縮小跡象，1月新建案平均議價率為10.9%，較上月小增0.38個百分點。

至於建案人氣、買氣部分，1月北台灣指標案場每周來人17.6組、月減6.4%，買氣則是與上月持平、周成交組數為2.2組，顯示1月新屋市場雖在淡季、政策打炒房干擾，案場來人降至去年11月地方選舉前水準，不過買氣仍有自住買盤支撐的溫度，並未降至冰點。

而整體1月新建案市場房市分數為42.7分，較上月下滑4.1分，距離衰退注意的黃藍燈僅一步之遙。