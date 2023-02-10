中芯預計Q1營收減10％到12％ 毛利率跌19％到21％

中國晶圓代工大廠中芯國際表示，今年外部不確定因素仍然複雜，預期營收、毛利率將同步下降。（本報資料照片）

中國晶圓代工一哥中芯國際9日晚間發布去年第4季未經審核財報，單季營收 16.21億美元，季減15%；單季淨利4.25億美元，每股盈餘0.05美元，毛利率 為32%，符合該公司在去年11月對行業的判斷和給出的預估。

據未經審計財報數據，去年全年營收72.73億美元，年增34％，實現2021、2022連續兩年營收年增幅超過三成；全年毛利率增長到38％，創歷史新高；淨利為18.18億美元，年增6.8％。

展望2023年，中芯國際表示，上半年行業周期尚在底部，外部不確定因素帶來的影響依然複雜，預計第1季營收將季減10％到12％，毛利率預計降至19％到21％之間。

同時，中芯國際還預估2023全年營收年降幅為低十位數，毛利率在20％左右。折舊較去年增長超兩成，資本支出與去年相比大致持平，到年底月產能增量與去年相近。

去年中芯國際資本支出為63.5億美元，年增幅約三成，在台積電 、聯電等晶圓代工大廠陸續削減資本支出下，中芯資本支出不降反增，主要在於大幅購買設備，中芯國際選擇預付款訂貨，以此保證產能能夠按照規劃進行。

截至去年底，中芯折合8吋晶圓月產能達到71.4萬片，全年產能利用率為92%。至2022年底，中芯深圳進入投產階段，中芯京城進入試生產階段，中芯臨港完成主體結構封頂，中芯西青開始土建。中芯京城因瓶頸設備交付延遲，量產時間預計推遲一到兩個季度。

值得注意的是，中芯國際去年第四季毛利率雖符合指引達32%，不過卻較去年第三季38.9%下滑6.9個百分點，年減幅也達3個百分點，公司預估今年第一季毛利率更驟降至19％到21％之間，顯示獲利能力大幅下滑。