中電商巨頭拼多多進軍加拿大 力拚第一季上線

繼美國市場後，中國電商 巨頭拼多多 跨境電商平台Temu籌劃出海加拿大 。據36氪報導，今年1月底拼多多的運營人員已通知部分商家準備加拿大站點的規劃，預計最快今年第一季正式上線Temu加拿大站。

此前有消息指出Temu已在加拿大建站，並陸續將美國站點的商品同步至加拿大站點，但因為北美的Temu平台依然僅能選擇美國以內的收貨地址，意味加拿大用戶仍然無法使用Temu。

不過，Temu最近已允許美國以外的手機號碼進行註冊，這意味著拼多多似乎正在為進軍更多海外市場做準備。據「晚點LatePost」報導，繼加拿大之後，西班牙將會是拼多多下一步登陸歐洲的第一站。

拼多多跨境電商平台Temu於去年9月1日在海外上線，首站進軍美國市場後僅半個月時間登上美國Google應用商店購物類應用的榜首。去年11月，Temu還霸占美國iOS應用商店下載榜的第一名。

為何第二站選擇加拿大？有業內人士認為，之所以選擇試水加拿大，或許與該國持續向好的線上消費趨勢有關。數據公司Statista分析指出，從2021年到2025年，加拿大電商行業將持續保持每年15%左右的增速，超出全球平均數據10%。據預計，2025年加拿大有超過3,000萬的電商消費者，將佔加拿大總人口的80%以上。另在通膨與經濟下行的環境下，加拿大民眾更偏好線上購物。

據了解，Temu與中國國內拼多多相近，也主打低價策略，平台上很多產品定價都在美元0.9元以下。目前Temu吸引新用戶的方法包括低價、新註冊用戶免運費、全站無門檻折扣，以及老用戶帶新人等。但有不少分析認為，這種商業模式能否在海外持久，仍有待進一步驗證。