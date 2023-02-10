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中美審計監管見效 中企來美IPO又熱了

記者葉文義／綜合報導
小i機器人等近十餘家中概企業，來美IPO又開始熱絡。（取材自小i機器人官網）
小i機器人等近十餘家中概企業，來美IPO又開始熱絡。（取材自小i機器人官網）

隨著中美審計監管合作取得積極成效，中資企業來美IPO又開始熱絡起來，從2022年12月20日至今，已有量子之歌、小i機器人、禾賽科技、分蛋科技、新瑞鵬寵物醫療等近十餘家中概企業披露美股招股書。

與此同時，一些公司宣布透過SPAC（特殊目的收購公司）模式到美國掛牌，例如車車科技、路特斯科技等。相關統計顯示，截至今年1月20日，已有40多家中概企業還在來美IPO申請過程中，其中不少已到最後衝刺階段。

據CVSource投中數據顯示，2022年全年中企登陸美股僅14檔，較前年37檔大幅減少逾六成，募資金額僅人民幣85億元（約12.5億美元），下降90.41%。

隨著1月25日量子之歌正式在那斯達克上市，成為2023年首家登陸美股的中國企業後，業內預計，後續會有更多中國企業來美上市。

去年底，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）發布報告，稱歷史首次完成對中概股底稿審查，這意味著中概股退市風險基本解除。隨著中概股審查落地、中國經濟復甦，外資對中概股信心大幅回升，截至2月3日，反映美股中概股走勢的那斯達克中國金龍指數今年以來已大漲近17％。

據深圳商報援引中金公司分析認為，此次中概股監管積極進展為持續多年懸而未決的退市風險服下了一顆「定心丸」，這有望持續推動投資者風險偏好修復，從而支撐估值修復。

不過，據「財經」新媒體引述富途投研團隊觀點，指稱中概股退市風險仍未完全解除，需要關注2023年及後續審計合作進展。

考慮到中美關係未來的不確定性仍然較大，中概股回港上市或仍將是大勢所趨。

富途投研團隊指出，隨著審計監管問題不確定逐漸降低、IPO情緒回暖，若美股二級市場能給出更好的估值條件，中企境外上市融資的公司數量有望增長。

還有分析認為，中國「網路安全審查辦法」的實施及「境內企業境外發行上市新規（徵求意見稿）」的公布，顯示來美上市的中國國內監管政策逐步明朗，加上「境內企業境外發行上市新規」尚未正式落地。

因此，對於一些不需要履行網路安全審查的來美上市項目而言，目前的監管環境較寬鬆，是來美上市的窗口觀察期。

近五年中企來美IPO數量統計 （葉文義／製表）
近五年中企來美IPO數量統計 （葉文義／製表）

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