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抖音傳入局外賣業務 衝擊美團市值大跌

記者黃雅慧／綜合報導
受到抖音可能進軍外賣業務消息影響，大陸外賣平台巨頭美團8日港股市值跌破港幣兆元。（新華社）
受到抖音可能進軍外賣業務消息影響，大陸外賣平台巨頭美團8日港股市值跌破港幣兆元。（新華社）

綜合媒體報導，有消息稱，字節跳動旗下短視頻平台抖音將於3月1日上線全中國外賣服務，目前已在北上廣三地進行內測。對此，財聯社援引抖音內部人士說法稱，沒有「3月1日全國上線外賣服務」的計畫。而是稱之為「團購配送」項目。不過，受到抖音可能進軍外賣的消息，這被市場視為直接觸及中國外賣平台美團的核心業務，美團港股8日一度重挫逾9%，市值跌破港幣兆元。

財聯社報導，據抖音內部人士透露，抖音與阿里巴巴集團旗下的外賣平台「餓了麼」基於抖音開放平台的外賣合作，以及抖音閉環開展的「團購配送」項目，仍在部分城市試點過程中，後續將視情況考慮逐步拓展試點城市，目前均無具體時間表。

儘管抖音內部人士澄清不是進軍外賣服務，但美團股價已受到影響。畢竟美團占據了中國外賣市場半壁江山。據中研網數據，2020年美團外賣占據中國外賣市場份額69%，同一時期的餓了麼占比為26%。另據「2022年美團及其產業鏈研究報告」，到2022年，美團在外賣領域的市場份額可能會逼近70%，營收將是餓了麼的三倍。

此外，浙商證券也發布研報稱，抖音在外賣市場的份額或高於預期。首先，抖音在配送商採取了第三方聚合模式，有助於成本節省。其次，部分市場觀點認為，外賣是計畫性消費，不適合抖音推送（更適合衝動消費），但實際上，這種觀點忽視了宵夜和下午茶市場，據美團研究院數據，夜宵佔據約14%網路成交金額（GMV），且增速更快。

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