我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

台灣1月出口連五黑 同比衰退21.2%13年來最慘

記者巫其倫／綜合報導
台灣1月出口值，較去年同期衰退21.2%，創13年五個月來單月最大減幅。（記者劉學聖／攝影）
台灣1月出口值，較去年同期衰退21.2%，創13年五個月來單月最大減幅。（記者劉學聖／攝影）

財政部昨天公布1月出口值315.1億美元，較去年同期衰退21.2%，創13年五個月來單月最大減幅，出口已「連五黑」。財政部統計處長蔡美娜預估，2月出口值介於333至348億美元、年減7%至11%，延續去年第四季以來收縮趨勢，今年首季出口減幅不排除達雙位數。

至於1月進口值291.7億美元、衰退16.6%，來到「連三黑」；出、進口相抵，1月出超23.4億美元，為近三年來單月新低。

蔡美娜說，國際機構近期小幅上修今年經濟成長率，看法未如先前悲觀，加上各國防疫政策鬆綁、能源市場回穩，新興科技長期商機仍看好，都為台灣出口利多，但仍有通膨、升息、俄烏戰爭及美中科技競爭等風險因素，今年預料仍是低緩成長的基本架構。

蔡美娜表示，今年春節連假長達十天、工作天數較少，且國際基本面走弱、終端需求不振、供應鏈持續調整庫存，加上外銷淡季，影響廠商進口備料意願，使進出口均呈現負成長；若剔除年節因素，1月出口及進口仍衰退9.4%及5.4%。

1月主要出口貨類持續下挫，以塑橡膠、光學器材分別衰退37.6%、35.7%最慘，且各為連11、15個月下滑；基本金屬、化學品也因需求停滯、價格疲軟衝擊，分別衰退28.8%及26.5%。就連長期支撐台灣出口的電子零組件衰退20.1%，創近11年單月最大減幅，出口值127.2億美元則創23個月新低。

觀察出口市場占比，台對陸港出口比重1月已降至33.1%，創近14年同期最低；相較之下，對美國出口比重則上升至17%，為近20年同月最高，罕見超越東協的15.8%；對歐洲、日本占比分別為11.5%、8.7%，均為近14年同月新高。

蔡美娜引述產業界看法，包括台積電、聯電及友達等大廠都認為，庫存調整持續、訂單能見度偏低，預期景氣在下半年才會回溫，第一季出口應會延續去年第四季以來的收縮趨勢，且衰退幅度不排除擴大到雙位數。

財政部 台積電 供應鏈

上一則

鮑爾在華府經濟俱樂部談話 5要點看他是鷹是鵨

下一則

澳洲基準利率 調至十年高點

延伸閱讀

俄烏戰爭將屆周年 拜登將訪波蘭重申對烏克蘭支持

俄烏戰爭將屆周年 拜登將訪波蘭重申對烏克蘭支持
副手涉貪 烏克蘭防長傳遭撤換 恐影響烏東戰況

副手涉貪 烏克蘭防長傳遭撤換 恐影響烏東戰況
涉擔任交易代理人 美對俄羅斯軍火商祭出制裁

涉擔任交易代理人 美對俄羅斯軍火商祭出制裁
市場人士對Fed看法：鮑爾沒那麼鷹 Fed頂多再升2碼

市場人士對Fed看法：鮑爾沒那麼鷹 Fed頂多再升2碼

熱門新聞

PayPal在1月31日宣布裁員約2,000人的聲明中，以「改造」稱之。（美聯社）

「裁員」太難說出口 美企這麼迂迴表達

2023-02-03 08:53
美國聯準會主席鮑爾。（路透）

Fed決策即將出爐 鮑爾這次放鷹可能的四種姿態

2023-02-01 10:06
卜蜂集團的謝國民（左）和阿里巴巴的馬雲（右）有不少合作，包括共同發展泰國版支付寶。（路透資料照片）

馬雲在港露面 引爆「這檔個股」2天暴漲500%

2023-01-31 19:57
美迪特創辦人Minho Chang生產牙科用3D掃描儀，賺進8億美元財富。（取材自美迪特官網）

這位MIT校友做掃描儀幫忙修補你的牙 賺進8億美元財富

2023-02-06 19:00
美國雇主在1月宣布的裁員人數超過10萬人，為2020年9月以來最多。（路透）

美國企業1月宣布的裁員人數破10萬 年增逾四倍

2023-02-02 08:51
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

克魯曼重訪滯脹之夏：通膨末日派預言錯得離譜

2023-02-07 08:49

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑