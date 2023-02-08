台灣1月出口連五黑 同比衰退21.2%13年來最慘

台灣1月出口值，較去年同期衰退21.2%，創13年五個月來單月最大減幅。（記者劉學聖／攝影）

財政部 昨天公布1月出口值315.1億美元，較去年同期衰退21.2%，創13年五個月來單月最大減幅，出口已「連五黑」。財政部統計處長蔡美娜預估，2月出口值介於333至348億美元、年減7%至11%，延續去年第四季以來收縮趨勢，今年首季出口減幅不排除達雙位數。

至於1月進口值291.7億美元、衰退16.6%，來到「連三黑」；出、進口相抵，1月出超23.4億美元，為近三年來單月新低。

蔡美娜說，國際機構近期小幅上修今年經濟成長率，看法未如先前悲觀，加上各國防疫政策鬆綁、能源市場回穩，新興科技長期商機仍看好，都為台灣出口利多，但仍有通膨、升息、俄烏戰爭及美中科技競爭等風險因素，今年預料仍是低緩成長的基本架構。

蔡美娜表示，今年春節連假長達十天、工作天數較少，且國際基本面走弱、終端需求不振、供應鏈 持續調整庫存，加上外銷淡季，影響廠商進口備料意願，使進出口均呈現負成長；若剔除年節因素，1月出口及進口仍衰退9.4%及5.4%。

1月主要出口貨類持續下挫，以塑橡膠、光學器材分別衰退37.6%、35.7%最慘，且各為連11、15個月下滑；基本金屬、化學品也因需求停滯、價格疲軟衝擊，分別衰退28.8%及26.5%。就連長期支撐台灣出口的電子零組件衰退20.1%，創近11年單月最大減幅，出口值127.2億美元則創23個月新低。

觀察出口市場占比，台對陸港出口比重1月已降至33.1%，創近14年同期最低；相較之下，對美國出口比重則上升至17%，為近20年同月最高，罕見超越東協的15.8%；對歐洲、日本占比分別為11.5%、8.7%，均為近14年同月新高。

蔡美娜引述產業界看法，包括台積電 、聯電及友達等大廠都認為，庫存調整持續、訂單能見度偏低，預期景氣在下半年才會回溫，第一季出口應會延續去年第四季以來的收縮趨勢，且衰退幅度不排除擴大到雙位數。