三星在美提侵權調查 深圳OLED產業鏈恐遭滅頂

三星發起OLED專利調查，一旦美國禁止進口不明來源OLED維修螢幕，對華強北OLED相關產業鏈將造成滅頂之災。（本報資料照片）

南韓三星 顯示器公司（Samsung Display ）去年底在美國就有機發光二極體（OLED）提出專利侵權立案調查申請，美國國際貿易委員會（ITC）在今年1月底決定發起377調查，最快六個月出結果。一位深圳華強北維修螢幕通路商透露，屆時美國可能禁止進口華強北不明來源OLED維修螢幕，對華強北OLED相關產業鏈將造成滅頂之災。

據集微網報導，這是三星繼去年警告中國某面板大廠專利侵權後的又一遏制中國OLED產業發展的重要舉措。

有分析指出，如果三星上述訴訟達到預期效果，有可能在歐洲發起類似的訴訟，進一步間接縮小中國OLED面板廠商出海口。

中國OLED產業近年快速崛起，不斷侵蝕三星智慧手機 用OLED市場。三星在2020年之前一直在智慧手機用OLED面板市場獨領風騷，但是2020年之後，中國OLED面板廠商產能逐步釋放，三星顯示智慧手機用OLED市占不斷下滑，2021年占比首次低於80％。

2022年全球智慧手機市場惡化，智慧手機廠商不斷壓縮成本，更具性價比優勢的中國生產的柔性OLED受到越來越多廠商的青睞，三星OLED產線被迫低稼動率運行，智慧手機用OLED市占跌破70％。

面對快速下滑的OLED市占，三星充滿危機感，試圖用專利武器予以反擊。不過，三星沒有直接向中國OLED廠商發起專利侵權訴訟，而是採用間接訴訟的方式縮小了中國OLED廠商的出海口。

目前，中國OLED面板廠商除了向品牌廠商供應面板之外，還向維修螢幕市場出貨，部分維修螢幕還流入美國市場，對三星造成一定的影響。

競天公誠律師事務所律師慕彬彬告訴集微網，美國國際貿易委員會已對OLED面板及其元件啟動337調查，目前尚未做出任何決定，接下來將由ITC的行政法官安排並舉行聽證會，就被申請人是否違反337條款（本案為侵犯智慧財產權）做出初裁，需要六個月以上的時間。

如果被申請人存在侵權行為，ITC通常會下達排除令（禁止美國海關和邊境 保護局阻止侵權產品進入美國）和制止令（禁止繼續銷售已經進口到美國的產品）。

有顯示行業人士指出，全球只有中韓兩國廠商有能力大規模生產OLED螢幕，這次流入美國的OLED維修螢幕可能來自華強北，如果六個月之後美國禁止不明來源OLED維修螢幕進口，將對華強北OLED產業鏈造成重大衝擊。