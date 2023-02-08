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1月新船訂單量中國占比57%冠全球 南韓33%居次

記者葉文義／綜合報導
1月全球新船訂單量中國居首 。（中新社）
1月全球新船訂單量中國居首 。（中新社）

英國造船和海運業分析機構克拉克森7日發布的統計數據顯示，1月全球新船訂單量為196萬修正總噸（72艘），年減幅達63％。其中，中國企業承接112萬修正總噸（40艘），以57%的占比居首。南韓企業承接64萬修正總噸（12艘），占比33%，排第二。

截至1月底，全球手持訂單總量為1億913萬修正總噸，較前月減少77萬修正總噸。中國企業以4919萬修正總噸（45%）居首，南韓企業以3758萬修正總噸（34％）緊隨其後。

隨著2021年以來海運運費的暴漲，全球貨櫃船訂單量在2021及2022年都大幅成長，以2021年來說，克拉克森統計顯示，2021年全球成交新船訂單量為1846艘4573萬修正總噸（CGT），較上年增長了十倍以上，而中國憑藉強勁的競爭力，承接了50%以上的貨櫃船訂單。

數據顯示，中國企業在2021年承接了965艘2280萬CGT，以近50%的市場占有率位居世界第一；南韓承接了403艘1735萬CGT，以38%的市場占有率居世界第二。

到了2022年，雖然海運運費大跌，但當年全球新船訂單量也僅較上年小幅減少二成左右。

克拉克森統計資料顯示，2022年全球新船訂單量為4278萬修正總噸（1384艘），年減20％。其中，中國企業承接2082萬修正總噸（728艘），以49%的占居首位。南韓企業承接1627萬修正總噸（289艘）居第二。

再從今年1月數據來看，雖然受運價大跌影響，全球新船訂單量已較去年同期大減六成，但是全球造船廠的在手訂單仍相當龐大，未來新增運量仍會相當可觀，恐對航運運價形成壓力。

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