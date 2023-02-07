人民幣兌美元官價 探一個月低點

人民幣兌美元在岸6日收報6.7832元，較上日午盤收跌367個基點，探一個月新低；人民幣兌美元中間價6日報6.7737元，下調355個基本點，跌幅0.53％，同創下近一個月新低，最近兩個交易日貶值幅度超過600個基點。市場分析，美元轉強，人民幣匯率 後續恐將回吐之前漲幅。但從長期趨勢看，美元要持續走強可能性低。

交易員指出，美國於上周公布非農數據後，市場開始重燃對美國聯準會 升息的預期，美元指數 反彈至103上方，但在6.8元關口附近出現逢高結匯的「獲利了結」行情，限制人民幣調整空間。另外，中美關係因「間諜氣球」事件再起波瀾，壓制市場情緒，需密切關注後續進展。

不過，機構分析認為往後美元指數要走高有難度。中金公司外匯研究專家李劉陽認為，美國通膨放緩使聯準會升息預期回落，中國與歐洲經濟回穩預期帶動風險偏好走強令美元承壓，即使短期美元指數可能會因為風險偏好變化有所反彈，但基本面變化會壓制美元指數再回新高的可能性。

中國專家認為人民幣走勢在今年將逆轉。中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，從近期公布的經濟數據領先指標傳遞出中國內部經濟回升向好的積極信號，為人民幣匯率在合理均衡水平運行提供良好環境和支撐。