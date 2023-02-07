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中國瘋傳禁酒令 白酒股嚇趴 衝擊市值近5兆人民幣類股

記者黃雅慧／綜合報導

「禁酒令」在中國網路瘋傳，嚇出股市一身冷汗，中國市值近人民幣5兆（約7366億美元）的白酒板塊6日全線殺跌。酒類ETF一度幅殺跌超3%，後有所收窄。市場擔心，此通知若非偽造，有可能被市場預期為更廣泛動作的前兆。不過，也有專家認為以往也有類似文件，因此不會對相關行業有太大影響。

綜合媒體報導，該禁酒令主要規範政務行為。人保財險黨委辦公室近日對公司各級機構和全體員工發布六條「禁酒令」：規定工作時間禁飲酒、因外務飲酒須遵守規範、禁用公款舉行酒宴、嚴禁影響公務執行的酒宴、禁酗酒與酒後駕車等。人保財險是中國最悠久的保險公司，也是中央直屬大型金融保險集團。

受到該消息影響，白酒股6日開盤後股價集體走低，盤中五糧液、瀘州老窖跌幅超過4%，但隨後股價緩慢回升，截至當日收盤，貴州茅台下跌1.27%、五糧液下跌3.95%、瀘州老窖下跌0.54%。

但事實上，白酒股多次受到「禁酒令」驚嚇。最近一次落在去年10月，市場傳言公務員將執行更嚴格的「禁酒令」，當日貴州茅台大跌超過5%，瀘州老窖跌幅超過8%，多支白酒股跌幅超過5%。

而為什麼禁酒令會嚇壞市場？主因在於白酒行業一直是中國消費的黃金賽道，而當前市場對於白酒行業前景仍有擔憂：一方面中國官方在限制「三公」消費（因公出國經費、公務運行費、公務招待費）禁酒迫使酒業要進行銷售渠道調整；另一方面，也擔憂白酒行業復甦不如預期。

不過，中國業內分析普遍認為僅是階段性影響。財聯社報導，酒類分析師蔡學飛指出，市場這次禁酒令有一定恐慌，所以帶來觀望態度，導致白酒股下跌。但類似文件每年都會頒布，從結果上看，並未影響中國酒類消費的正向發展。而恐慌也是市場回歸正常態的一個必然過程，有一定的波動實屬正常。

而機構看好酒類消費後市。中信證券分析，今年春節消費市場整體呈現較高景氣，白酒動銷表現優秀，預計五糧液等名酒動銷實現20%以上增長。

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