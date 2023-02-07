台灣房市急凍 轉為買方市場

台灣金管會統計，去年11月底國銀總房貸戶數201萬3824戶，較上月增加2,273戶，是四年同期增加最少，年增率下探到1.07%的33個月新低。過往每年底都有一波購屋、交屋旺季，2022年比往年還少，房產專家表示，這顯示民眾買屋需求大降，房市已從賣方市場轉為買方市場。

據內政部 統計，去年全國建物買賣移轉棟數達31.8萬棟、年減8.6%，是近六年來首度衰退。今年1月六都買賣移轉棟數更年減四成，高力國際執行董事黃舒衛說，1月即便有春節的季節性因素影響看屋和簽約量，但「平均地權條例」三讀，的確讓市場急凍，預估今年房市將進入盤整期。

現在是進場好時點嗎？黃舒衛認為，政府表態平均地權限制不溯及既往，屋主和建商尚未心死，買賣雙方陷入觀望，進場時機可能需再等等。

房市交易急凍，也將讓今年國銀新貸戶數年增率，恐難逃續縮減命運。行庫主管坦言，今年預售屋買氣低迷，各銀行已紛紛控管土建融後的整批分戶貸款 進件量，加上很多建商對預售屋也改「先建後售」，預估今年房貸新貸戶數、新承做房貸量都會續降。

據金管會統計，2022年11月底國銀房貸餘額（含催收款）新台幣9兆2681億元（約3087.4億美元），總房貸戶數201萬3824戶，年增各7.1%及1.07%，已各下探28個月和33個月低點。

若單以月增額來看，11月單月國銀房貸月增509.89億元，是半年來高點，黃舒衛說，這是年底季節性因素、及前幾年預售熱銷滯後交屋、新成屋的房價 和成數雙高的三大因素交互影響，但房貸餘額會落後反映房市表現，千萬別誤判。

新貸戶數則較真實反映交易實況。11月國銀新貸戶數僅增加2,273戶，是2019年來的四年同期最少，顯示政府從2020年祭出一系列打炒房措施，已成功抑制買氣，也意味著過去三年因低息創造的房市榮景逐漸消退。