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北京、上海高薪攬才 平均年薪逾4萬美元

記者陳言喬／即時報導
中國推動經濟復甦，春節過後各地舉行人才招聘會。圖為重慶與四川2月4日舉辦聯合人才招聘會現場。（中新社）
中國推動經濟復甦，春節過後各地舉行人才招聘會。圖為重慶與四川2月4日舉辦聯合人才招聘會現場。（中新社）

中國春節過後求職與招聘市場復甦明顯，中國專業招聘平台（人力銀行）「獵聘」資料顯示，以北京、上海等為代表的企業經濟實力強的城市在高薪攬才方面不遺餘力，兩地平均年薪分別為29.12萬（人民幣，約4.2萬美元）與27.53萬（逾4萬美元）。

澎湃新聞報導，據獵聘大資料顯示，從開工首周招聘需求最大的城市TOP20對應的招聘薪資來看，北京以29.12萬的平均年薪位居第一；上海、深圳分別以27.53萬和25.81萬位居第二、第三。杭州、廣州、南京、蘇州位居第四至第七，平均招聘年薪均超過20萬元。

由此可見，以北京、上海等為代表的企業經濟實力強的城市在高薪攬才方面不遺餘力，這對求職者來說是一大利好。

從開工首周招聘需求最大的城市TOP20來看，上海、北京、深圳位居前三，占比分別為12.64%、10.04%、9.48%。杭州、廣州位居第四、第五，占比分別為5.61%、5.36%。成都、蘇州、重慶、武漢、南京位居第六至第十，占比均在2.6%以上。

分城市來看，上海占比最大的行業為互聯網，占比8.89%；電子／半導體／積體電路以6.09%占比位居第二；電腦軟體、製藥、專業技術服務、基金／證券／期貨、機械／設備位居第三至第七，占比在4.00%-4.93%之間。作為長三角的龍頭城市，上海大力發展互聯網、電子半導體、製藥、新能源等先導產業和高新技術產業，為相關專業人才提供了廣闊的舞台。

從人才投遞情況來看，上海2023年節後首周投遞人數最多的行業亦為互聯網，占比8.33%。此外，節後首周上海招聘需求最大的TOP15行業中的基金／證券／期貨、製藥、電子／半導體／積體電路、專業技術服務、整車製造、醫療器械、電腦軟體、新能源等行業，也是上海開工首周投遞人數最多的行業TOP15。說明這些行業處於供需兩旺的狀態，人才在平台上較為活躍。

北京 證券 武漢

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